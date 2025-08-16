San Lorenzo vs Platense por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo buscará consolidarse en la cima del Torneo Clausura 2025 cuando visite a Platense este sábado en Vicente López, en un duelo que enfrenta al líder del campeonato contra el reciente campeón que atraviesa una profunda crisis de resultados. El Ciclón, que comparte la punta con River Plate con ocho puntos, llega con una defensa sólida que no ha recibido goles hasta ahora y la confianza de haber vencido a Vélez en su último compromiso, mientras que el Calamar busca desesperadamente encontrar el rumbo tras conquistar su primer título en la historia del fútbol argentino apenas unos meses atrás.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Platense, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Platense?

El partido entre San Lorenzo y Platense por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 16 de agosto de 2025, a partir de las 14.15 (hora argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Sebastián Martínez.

El conjunto de Boedo llega a este compromiso como uno de los líderes absolutos del campeonato con ocho puntos, empatado en el primer lugar con River Plate pero con peor diferencia de gol. Los dirigidos por Damián Ayude han mostrado un rendimiento excepcional en estas primeras cuatro fechas, logrando dos victorias y dos empates que los mantienen como uno de los equipos invictos del torneo.

La fortaleza defensiva de San Lorenzo ha sido uno de los aspectos más destacados de su campaña hasta el momento. El equipo no ha recibido goles en lo que va del Clausura, una estadística que refleja el trabajo táctico de Ayude y la solidez de un plantel que se ha mostrado muy ordenado en todas las líneas. Esta valla invicta será una de las claves que buscarán mantener ante un Platense necesitado de goles.

El Ciclón viene de conseguir una importante victoria por la mínima diferencia ante Vélez en el Nuevo Gasómetro, resultado que les permitió treparse definitivamente a lo más alto de la tabla. Ese triunfo ante el Fortín demostró la capacidad del equipo de ganar partidos cerrados y mantener la concentración durante los 90 minutos, características fundamentales para aspirar al título.

Del otro lado, Platense atraviesa un momento completamente opuesto que contrasta fuertemente con su épica consagración en el Torneo Apertura. El Calamar, que se coronó campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia apenas unos meses atrás, no logra encontrar su mejor versión en este Clausura y marcha penúltimo en su zona con apenas tres puntos producto de tres empates y una derrota.

La situación del conjunto de Vicente López se complicó aún más con la sorpresiva renuncia de la dupla técnica Orsi-Gómez apenas diez días después de la histórica consagración, lo que llevó a la dirigencia a apostar por Cristian "Kily" González como nuevo entrenador. El ex técnico de Unión tiene la difícil misión de devolver la confianza a un plantel que parece no haber encontrado aún el equilibrio después del éxito del primer semestre. En la última jornada, los dirigidos por González empataron 1 a 1 con Instituto en Córdoba y necesitan urgentemente sumar de a tres para alejarse del fondo de la tabla.

El historial reciente entre ambos equipos presenta un condimento especial para este encuentro. La última vez que se enfrentaron fue el 25 de mayo pasado por las semifinales del Torneo Apertura, donde Platense dio la sorpresa y eliminó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con un gol de Franco Zapiola. Ese triunfo del Calamar significó el primer paso hacia la conquista de su primer título en Primera División. También en la fase de grupos de ese mismo torneo se habían medido, con victoria de San Lorenzo por 2 a 1 gracias a un doblete de Andrés Vombergar.

Formaciones probables de Platense y San Lorenzo

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, presentará tres cambios respecto al equipo que venció a Vélez, algunos de ellos forzados por lesiones. La modificación más significativa se dará en el mediocampo, donde Juan Cruz Rattalino ocupará el lugar de Manuel Insaurralde, quien se fracturó el cúbito del brazo izquierdo ante Vélez y estará tres meses fuera de las canchas tras ser operado. Rattalino ya había ingresado en su reemplazo en el partido anterior y cuenta con características similares para esa posición.

En la defensa, Ayude confirmó que Orlando Gill seguirá en el arco, mientras que habrá una modificación táctica con Fabricio López ocupando el lateral derecho en lugar de Ezequiel Herrera. En el ataque, otro cambio obligado será el ingreso de Agustín Ladstatter por Ezequiel Cerutti, quien no logró superar las molestias musculares que arrastra desde el encuentro ante el Fortín. Con esta modificación, Alexis Cuello se mantendrá como delantero centro, mientras que Matías Reali seguirá por la otra banda ofensiva.

Por su parte, Platense llega a este encuentro bajo la nueva conducción de Cristian "Kily" González, quien busca implementar algunas variantes tácticas manteniendo la base del equipo campeón. Juan Pablo Cozzani seguirá bajo los tres palos, mientras que la defensa estaría integrada por Tomás Silva, Óscar Salomón, Ignacio Vázquez y Juan Ignacio Saborido. En el mediocampo, la dupla Leonel Picco-Ronaldo Herrera sería la encargada de contener y distribuir juego.

La zona ofensiva de Platense presenta algunas dudas, especialmente por el estado físico de Vicente Taborda, quien viene recuperándose de una lesión y es una pieza clave en el esquema de González. En caso de no llegar en condiciones óptimas, Guido Mainero y Ronaldo Martínez serían los pilares del ataque local, acompañados por Augusto Lotti como referencia de área. El técnico platense necesita encontrar la fórmula para que su equipo recupere la efectividad goleadora que lo caracterizó durante la campaña del título.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello, Matías Reali.

Probable formación de Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Óscar Salomón, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Leonel Picco, Ronaldo Herrera; Vicente Taborda, Ronaldo Martínez, Guido Mainero; Augusto Lotti.

Platense vs San Lorenzo: Ficha técnica