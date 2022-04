Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo: "No es un adiós, es un hasta luego"

El conductor emitió un comunicado para dar a conocer su decisión.

En una semana cargada de rumores, Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo. El histórico conductor fanático del azulgrana lo informó a través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram. "He decidido dejar mi cargo", sentenció en el comienzo de su escrito.

"Jamás permitiré que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional hoy también me ponen un freno en este proyecto", escribió Tinelli, en su comunicado.

Por otro lado también dejó un mensaje para las personas que lo apoyaron durante este tiempo, hizo un resumen de su paso y hasta ofreció perdón por las cosas que no salieron como pensaba: "Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor, el cariño y el apoyo en las últimas elecciones. Mil disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades, que son muy públicas, no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere trabajo full time. He dejado el alma y muchas cosas en estos casi 10 años, y también junto a un equipo maravilloso hemos dejado algunos logros imborrables para la historia del club, como la Copa Libertadores”.

"Gracias a todos los que me acompañaron y fueron leales en todo momento. Siempre estaré para ayudar a San Lorenzo desde donde se me necesite, como lo hice en este período, y a lo largo de más de 30 años. No es un adiós, sino un hasta luego. Nos volveremos a ver pronto en esta pasión maravillosa que es el fútbol. y en este amor único e indisoluble que es San Lorenzo. Los quiero mucho".

Cabe destacar, que el ahora exdirigente "Cuervo" se tomó varias veces licencia de su cargo como presidente y también lo hizo cuando era vicepresidente. Las mismas, mayormente fueron en épocas de crisis institucional y deportiva, deudas millonarias y miles de problemas internos que derivaron en el fin del mandato de Tinelli. Horacio Arreceygor, secretario general del SATSAID, fue quien ocupó su cargo durante dichos lapsos.

Tras la publicación de su comunicado, el ahora expresidente del Ciclón también posteó una foto en la que jugó un partido de exhibición en la cancha de San Lorenzo y acompañó la imagen con la frase: "Siempre, gracias".

Las contundentes frases contra la gestión de Tinelli

César Francis, vocal de la Agrupación Volver a San Lorenzo, habló en Radio 10 sobre el presente de San Lorenzo y el futuro de Marcelo Tinelli en la presidencia. "Hay un problema de no gestión. Deberían renunciar todos los que lo acompañaron, hay muchas cosas que no se hicieron y se perdió credibilidad".

Y agregó: "Los primeros años fueron buenos hasta el 2015, si bien había cosas por corregir, el debe y el haber cerraban. Se ordenó lo económico y se llevó a cabo la vuelta a Boedo. A partir del 2015 se empezaron a ver cosas que no estaban buenas. Una falta de cuidado en la economía del club". Claro que, más allá de lo positivo, la dirigencia no hizo bien las cosas y esto generó la crisis institucional que vive actualmente y por la que muchos pedían la renuncia.