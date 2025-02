Bronca en San Lorenzo por lo que contó Julio Buffarini sobre su pasado en el club: "No me ofreció"

Julio Buffarini fue uno de los más insultados por los hinchas de San Lorenzo en los clásicos que, con la camiseta de Boca, disputó contra el Ciclón. La razón principal es que en 2018 se transformó en jugador del equipo xeneize y eso dio bronca a los hinchas del Ciclón ahora aseguró: "Yo no declaré que en Argentina solo iba a jugar en San Lorenzo".

El lateral derecho aseguró, por otro lado, que el Ciclón "iba a tener prioridad, por el cariño que le tengo". En este sentido, añadió: "Cuando estaba en Brasil me llamaron para que regrese a préstamo por 6 meses. Yo no podía mover a la familia por ese tiempo. Les dije que me hagan un contrato más largo. ‘Plata para comprarte no tenemos’, contestaron. A los 5 meses ficharon a Víctor Salazar por el doble de lo que pedía São Paulo por mí ¿No era que no tenían para comprarme?".

Por otro lado, Boca fue un dueño de la mitad de su pase por 600.000 dólares. El tema es que, según lo que dijo, Matías Lammens, no se interesó en la vuelta del lateral derecho al club. Entre otras cosas, porque no le interesaba tener un futbolista con un contrato tan alto. Al respecto indicó, en charla con Pasión Azulgrana: “Desde el lado de la dirigencia dijeron que me habían ofrecido el mismo contrato y que yo había elegido ir Boca. Fue mentira, porque San Lorenzo no me ofreció nada. Me terminaron ensuciando”.

Russo definió el equipo de San Lorenzo vs. Platense, con una grata sorpresa

San Lorenzo de Almagro intentará este jueves volver al triunfo ante y conservar el invicto por el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Luego del 0-0 ante Vélez Sarsfield en condición de visitante, el entrenador, Miguel Ángel Russo, se decidió y definió el equipo ante Platense, después de haber saldado una duda principal en el ataque.

Después de igual sin goles en el estadio José Amalfitani, la incertidumbre pasaba por saber si Ezequiel Cerutti regresaría al 11 tras perderse el último partido por una conractura en el sóleo. Si bien realizó algunos entrenamientos, el estratega determinó que el extremo ocupe un lugar en el banco de los suplentes y que Andrés Vombergar vuelva a ocupar su lugar.

Como la idea de Russo en San Lorenzo es no arriesgar al exjugador de Estudiantes de La Plata e Independiente, la formación volvería a ser la misma que ante el "Fortín", con Alexis Cuello jugando por derecha y Vombergar de centrodelantero. En el centro del campo, "Miguelo" volverá a confiar en Elián Irala y Nicolás Tripicchio, una dupla que le viene dando resultados.