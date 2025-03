Jugó en Racing, en San Lorenzo y expuso el calvario que vivió: "No aguantaba más"

Un exjugador, que se retiró del profesionalismo hace un año, reveló el duro momento que pasó en el "Ciclón".

Alejandro Donatti, dos veces campeón con Racing en 2019 y exjugador de San Lorenzo, expuso el calvario que vivió durante una parte de su carrera por problemas de depresión. El defensor, que se retiró de la activdad profesional en 2023 tras casi 20 años de carrera en el fútbol, dio detalles de los momentos que atravesó y que lo obligaron a pedir ayuda profesional.

Los inconvenientes de salud mental en el deporte no son nuevos, pero no por eso dejan de generar una alerta en los organismos deportivos para prestar especial atención a cada caso. Uno de ellos es el que reveló el exzaguero en una entrevista con el programa de televisión TNT Fútbol, quien no tuvo reparos al momento de contar su historia y lo que sufrió cuando era futbolista del "Ciclón".

Donatti reveló la depresión que sufrió cuando jugaba al fútbol: "Tenía miedo"

“Yo no hablo con nadie. Nunca hablé con nadie ni nada, no fui de hablar. Y llegó un punto que un día estaba en el quincho de mi casa, en Buenos Aires, mi mujer me veía mal y llamé al psicólogo de San Lorenzo", comenzó el ex Rosario Central y Flamengo. "Le dije que no aguantaba más de la cabeza, que tenía miedo porque pensaba boludeces", comenzó diciendo el exjugador que fue campeón con la "Academia" de la Superliga y del Trofeo de Campeones 2019.

"Siempre me quedó en la cabeza que mi mujer salió y me dijo: ‘Si hacés alguna pelotudez es porque sos un cagón’. Porque me veía todo el tiempo mal. Una vez al día pensaba cosas, boludeces, y después se iba incrementando", agregó "El Flaco", que llegó a jugar 42 partidos con el "Ciclón", club del que es confeso hincha.

Luego, al ser consultado sobre las cosas que le pasaban en aquel tiempo, Donatti respondió: "Ya saben cómo es todo, yo llamé al al psicólogo y me hizo hablar con un psiquiatra y ahí me diagnosticaron que tenía depresión avanzada". "Tomaba dos pastillas y ellos me llamaban todos los días para saber cómo estaba. Costó, pero gracias a Dios salí”, detalló en el mismo sentido.

Incluso, el excentral remarcó cuándo comenzó a tener los primeros sintomas: “Yo me di cuenta cuando me iba a practicar a San Lorenzo. A la altura de la cancha de Vélez, empezaba el corazón con todo, parecía que se me iba a salir y después empezaban las boludeces en la cabeza, se me disparaba y pensaba cualquier pelotudez”.

Para finalizar, el exjugador de Tigre dejó un fuerte mensaje sobre lo que es el padecimiento de salud mental y cómo lo vivió con respecto a su experiencia: “Yo a veces hablaba y decía ‘la gente depresiva hace alguna pavada o algo’. Toda mi vida pensé ‘¿no ve a los hijos, cómo va a hacer esa boludez?’. Y te puedo asegurar que se te traba la cabeza...".

¿Quién me puede ayudar si tengo problemas de salud mental?

Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano, puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.