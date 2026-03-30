Corte francesa desestima demanda de 120 millones de euros del Cardiff City por la muerte de Sala

La demanda de indemnización de 120 millones de euros (137,75 millones de dólares) presentada por el Cardiff City tras la muerte del delantero argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo en 2019 fue desestimada por un tribunal francés, informó el lunes a Reuters su antiguo club, el Nantes.
El equipo galés reclamó en 2023 una indemnización al Nantes, alegando negligencia que provocó la muerte del jugador de 28 años. Sin embargo, el tribunal condenó al Cardiff a pagar unos 480.000 euros en concepto de costas judiciales y daños morales sufridos por el equipo de la Ligue 1.
Durante la vista celebrada en diciembre, el Cardiff argumentó que el Nantes estuvo implicado en la organización del vuelo que provocó la muerte del futbolista y reclamó más de 120 millones de euros por lucro cesante y otros daños.
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Sala viajaba de Nantes a su nuevo equipo, el Cardiff, el 21 de enero de 2019 cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en el Canal de la Mancha.
(1 dólar = 0,8712 euros)
Con información de Reuters