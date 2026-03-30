Corte francesa desestima demanda de 120 millones de euros del Cardiff City por la muerte de Sala

Ligue 1 - Nantes - Burdeos

La demanda de indemnización de 120 millones ‌de euros (137,75 millones ‌de dólares) presentada por el Cardiff City tras la muerte del delantero argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo en 2019 fue ​desestimada por ⁠un tribunal francés, informó ‌el lunes a Reuters ⁠su antiguo ⁠club, el Nantes.

El equipo galés reclamó en 2023 una indemnización al ⁠Nantes, alegando negligencia que ​provocó la muerte ‌del jugador de ‌28 años. Sin embargo, el ⁠tribunal condenó al Cardiff a pagar unos 480.000 euros en concepto de ​costas ‌judiciales y daños morales sufridos por el equipo de la Ligue 1.

Durante la vista celebrada en ⁠diciembre, el Cardiff argumentó que el Nantes estuvo implicado en la organización del vuelo que provocó la muerte del futbolista y reclamó más de ‌120 millones de euros por lucro cesante y otros daños.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sala viajaba de Nantes a su nuevo equipo, el Cardiff, el ‌21 de enero de 2019 cuando la avioneta en la ‌que ⁠viajaba se estrelló en el Canal de la ​Mancha.

(1 dólar = 0,8712 euros)

Con información de Reuters