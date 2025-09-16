Dolor en el rugby por la trágica muerte de un jugador argentino en pleno partido

El rugby está de luto por la muerte de un jugador argentino en las últimas horas que tuvo lugar en pleno partido disputado en Paraguay. Se trata de Esteban César Racca, rugbier de 41 años que representaba al Old King Club y jugaba contra los Jabalíes Rugby Club. La noticia trascendió recientemente y se conocieron detalles acerca del fallecimiento del deportista, que se desvaneció en el campo de juego. Sin dudas, significa otro duro impacto para la mencionada disciplina.

El cotejo en cuestión era parte del torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Unión de Rugby de Paraguay y se dio el pasado domingo 14 de septiembre. A pesar de la rápida reacción tanto de los compañeros y rivales como también de los médicos, no pudieron salvarle la vida. El forense a cargo contó todo sobre el golpe que sufrió Racca durante el encuentro que derivó en su triste deceso unos pocos minutos después.

¿De qué murió el rugbier argentino Esteban César Racca en Paraguay?

"Traumatismo craneoencefálico cerrado, producto de un golpe en la cabeza que tuvo que haber ocurrido entre cinco y diez minutos antes de caerse", afirmó el médico Pablo Lemir sobre el fallecimiento del jugador del Old King Club. Según trascendió a través de algunas imágenes, la ambulancia ingresó en el campo de juego y lo atendieron rápidamente. Claro que el desenlace fue el menos esperado ya que el rugbier finalmente murió.

Murió Esteban César Racca, jugador argentino de rugby

El mensaje del club sobre la muerte del rugbier argentino

"Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansá en paz, hermano de la ovalada", escribieron en las cuentas oficiales del Old King Club por la muerte de su integrante. Por supuesto, el posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios tanto de fanáticos como también de sus propios compañeros que lo despidieron dolorosamente.

El mensaje de la Unión de Rugby del Paraguay por la muerte de Esteban Racca

Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca, integrante del Old King Club, ocurrido durante el partido disputado en fecha 14 de septiembre en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido. La causa del fallecimiento será confirmada por las autoridades médicas competentes una vez que se cuente con la información oficial y con la autorización de la familia.