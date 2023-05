Horror: asesinaron a otro hermano de Torrén, jugador de Argentinos Juniors

Acribillaron en Rosario a un hermano de Miguel Ángel Torrén, jugador de Argentinos Juniors en el fútbol argentino. El trasfondo del cuarto familiar del jugador asesinado en circunstancias violentas en la ciudad.

Asesinaron a otro hermano de Miguel Ángel Torrén, jugador de Argentinos Juniors. El hombre de 42 años, identificado por la policía como José Sixto Torrén, era uno de los familiares más cercanos del defensor, quien ya había sufrido las pérdidas de otros tres hermanos en Rosario: Walter, Gabriel y Luis.

De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios llegaron en dos motos, frenaron en un pasillo que separa un asentamiento irregular del predio en el que funciona la Oficina de Recepción de Detenidos (conocida como Order) y la Unidad Penitenciaria N° 5, y comenzaron a llamar a “Coqui”. Ni bien se asomó a la puerta, lo acribillaron.

La investigación inicial del caso indica que el cuerpo tenía cinco orificios de arma de fuego en el tórax y otros cinco en la espalda, que corresponden al ingreso y egreso de las balas. Por su parte, según precisaron en Infobae, los peritos forenses incautaron en el lugar de los hechos cinco vainas servidas calibre 380, que serán enviadas a analizar. El trabajo realizado por el fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos señaló que se trata del hermano del zaguero del "Bicho", surgido en Newell´s y con un paso por Cerro Porteño (Paraguay).

Así quedó el lugar minutos después de lo sucedido.

Además, Saldutti le ordenó a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la toma de testimonios a los vecinos y el relevamiento de las cámaras que tiene la cárcel y que hay en ese sector oeste de Rosario. Mientras tanto, se estima que el jugador viajará hacia dicho sitio ya que igualmente no estaba concentrado para el partido de Argentinos frente a Talleres en Córdoba del domingo 28 de mayo de 2023, debido a una contusión en el recto anterior derecho.

Los cuatro hermanos de Torrén asesinados en Rosario

El 24 de abril de 2010 acribillaron a Walter en la zona oeste de la ciudad. Se golpearon en la calle con un hombre y un tercero, que veía la pelea, se acercó y le dio un tiro mortal en la espalda. El 21 de mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, mataron a Gabriel a tres cuadras de lo sucedido una década antes. En un confuso episodio, la primera hipótesis indicó que había sido víctima en una pelea por un conflicto por una casa. Sin embargo, luego los familiares aseguraron que lo había asesinado la Policía, aunque la autopsia determinó finalmente que su deceso no se debió a dicha pelea. El 25 de agosto de 2021, Luis recibió seis disparos en el abdomen y en el tórax, que le provocaron la muerte el 6 de septiembre del mismo año. Dos hombres le dispararon desde una moto, aunque tampoco se esclareció cuál fue el motivo principal. Durante la noche del 27 de mayo de 2023, José fue acribillado con cinco tiros en el tórax y otros cinco en la espalda.

La tristeza de Torrén por las muertes de sus hermanos: "Golpes durísimos"

En una entrevista con Olé, el ex-Newell´s reconoció que lo que le ocurrió con sus seres queridos "son golpes durísimos". "Es mi familia, por más que ahora esté lejos las cosas te chocan. Nosotros tuvimos una infancia muy difícil, cuando tenía dos meses a mi mamá le agarró corriente con un ventilador de piso y falleció", contó. "Mi viejo nos tuvo que criar a los seis, se rompía el lomo laburando y después cada uno va creciendo, elige cómo vivir, qué quiere hacer de su vida y de su futuro”, reveló.

“Gracias a Dios se me cruzó una familia muy buena que me ayudó a salir de la situación difícil que estaba pasando, el fútbol me ayudó a salir de un barrio complicado. Allá en Rosario está cada vez más complicado", puntualizó. Y completó: "Pude progresar, armar mi propia familia, con mi señora y mis tres hijos. Tengo que mostrarles que son obstáculos, que no se los deseo a nadie, pero que pueden llegar a pasar por situaciones similares y hay que aferrarse a la familia y sacar fuerzas de donde sea".