Un ídolo de River lapidó a Alejandro Garnacho: "Sopapos"

Un ídolo de River liquidó a Alejandro Garnacho después de la histórica goleada sufrida por Manchester United. Incluso, lo definió como "un fanfarrón" y pidió "que no hable boludeces".

Un ídolo de River destrozó públicamente a Alejandro Garnacho, tras la histórica goleada por 7-0 sufrida por su Manchester United en el clásico contra Liverpool por la Premier League de Inglaterra. Un emblema del "Millonario" cruzó al extremo de 18 años de la Selección Argentina por algunas actitudes extrafutbolísticas demostradas en los últimos meses, como por ejemplo cuando "Los Diablos Rojos" eliminaron a Barcelona de la Europa League y el jugador publicó en sus redes sociales que "pasa de ronda el equipo grande".

El protagonista es nada menos que Carlos "Puma" Morete, quien defendió con la camiseta del equipo Núñez entre 1970 y 1975 con 200 partidos oficiales, 105 goles y 1 título obtenido. En la entrevista con el portal deportivo DSports Radio, el exdelantero aniquiló al juvenil nacido en Madrid y hasta lo trató de "fanfarrón".

El Puma Morete, ídolo de River, destrozó a Garnacho: "Que no hable boludeces"

El exatacante de "La Banda" se refirió al comportamiento extradeportivo del extremo de Manchester United y opinó que "es un agrandado, un fanfarrón". Además, aseguró que sus compañeros en el vestuario "le van a tener que dar un par de sopapos para corregirlo". Al mismo tiempo, con crudeza, el exfutbolista deseó que "el pibe se baje del caballito, que se calle la boca, que no hable boludeces y aprenda".

El polémico festejo de Garnacho tras eliminar a Barcelona.

Un DT de Garnacho recordó cómo era de chico: "Problemático"

Jesús Adolfo Marcos, quien dirigió el delantero en las divisiones menores de Atlético de Madrid cuando "Garna" estuvo allí, recordó en The Sun de Inglaterra: "Yo entrenaba al juvenil, pero me bajaron. Me dijeron que querían que entrenara al mejor jugador joven del club. Esa era mi misión y también mi mayor reto". Además, describió a Alejandro como "un chico de la calle, que vino de de un barrio de Getafe" y profundizó: "Enseguida decidimos trasladarlo al hotel de la Academia porque no era un buen estudiante".

Al mismo tiempo, el estratega añadió que el delantero "era más inteligente que el resto de los chicos'', aunque con el correr de los meses ''se volvió problemático''. Incluso, rememoró que la joya "era un sinvergüenza y daba guerra dentro del hotel". "Llevaba comida a escondidas a la habitación, dulces y esas cosas, escondía su teléfono y estaba con éste hasta altas horas de la noche", precisó entre risas.

A la hora de contar una anécdota, el DT español detalló: "Jugábamos en el campo de Rayo Majadahonda y me vi obligado a sacarlo a los diez minutos por un problema de actitud". Para colmo, resaltó que "sus instrucciones eran correr y esforzarse porque presionaban mucho, pero Alejandro no se esforzó nada". "Lo sustituí y, en el primer ataque sin él, marcamos", remarcó.

Para culminar con aquella vivencia, Marcos añadió: "Acabamos ganando 6-0 y todo el cuerpo técnico esperaba una reacción negativa por su parte, de queja o de indisciplina..., pero fue todo lo contrario". En esta oportunidad, el ibérico elogió a Garnacho cuando reveló que "reaccionó con una madurez increíble, no se quejó y trabajó muy duro toda la semana". También aseveró que "es un chico inteligente, que sabía que estaba equivocado" y opinó que "tiene esa cosa que tienen los jugadores especiales: pueden ser rebeldes".