River vs Vélez por el Torneo Apertura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River recibe a Vélez para cerrar la fase de grupos.

River cerrará la primera fase del Apertura de la Liga Profesional este domingo en el Monumental contra un viejo conocido: el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. El Millonario, que viene de festejar una importante victoria en el Superclásico ante Boca, intentará escalar posiciones en la tabla para mejorar su ubicación en los playoffs, mientras que el Fortín buscará cerrar el torneo con dignidad tras quedar matemáticamente eliminado de la clasificación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River y Vélez, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y Vélez?

El partido entre River y Vélez por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025 se jugará este domingo 3 de mayo, a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para todo el territorio argentino. El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso con la moral por las nubes tras conquistar el Superclásico ante Boca por 2-0, con goles de Franco Mastantuono, cuyo tiro libre recorrió el mundo, y Sebastián Driussi. Los de Gallardo también rescataron un valioso empate ante Independiente del Valle en la altura de Quito por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, completando una "semana redonda" para la ilusión millonaria.

A pesar de estar clasificado para los playoffs del Torneo Apertura 2025, el Muñeco planea rotar el equipo pensando en el partido del próximo jueves ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. River se ubica 3° en la zona B, a un punto de Independiente, una posición que le permitiría evitar al resto de los cuatro grandes hasta la final y definir gran parte de las fases en el Monumental. Sin embargo, presenta ausencias sensibles: Lucas Martínez Quarta está suspendido por cinco amarillas y Gonzalo Montiel sufrió una lesión en el bíceps femoral que lo tendrá de baja por 2 o 3 semanas.

Si bien River ya tiene asegurada su presencia en la próxima fase, buscará escalar posiciones para conseguir una ubicación más favorable en los playoffs. Un mejor puesto en la tabla le permitiría al equipo de Gallardo evitar enfrentamientos tempranos contra los candidatos y aprovechar la fortaleza que históricamente ha demostrado en el Monumental.

Por su parte, el Fortín viene de superar 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, curiosamente el club donde se formó como jugador Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, ese triunfo no alcanzó para mantener vivas las chances de clasificar a octavos de final, ya que la victoria de Instituto ante Talleres terminó por sentenciar su eliminación del torneo. El Mellizo debe lidiar con la lesión de Agustín Lagos, que demandará cinco semanas de recuperación, además de una contractura de Tomás Marchiori.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos en el Monumental con Barros Schelotto como técnico visitante desde aquella fatídica tarde del 24 de noviembre de 2018, cuando se suspendió la vuelta de la final de la Libertadores por el ataque al micro de Boca. El cara a cara más reciente fue en Madrid, con una victoria de River por 3-1 que marcó historia. El histórico reencuentro añade un condimento especial a este duelo que cerrará la primera fase del Apertura.

Formaciones probables de River y Vélez

Marcelo Gallardo aún no definió la formación para enfrentar al Fortín, principalmente porque posee algunas dudas. En la zaga central, sin Lucas Martínez Quarta por acumulación de amarillas y Paulo Díaz aún no recuperado de su desgarro, el puesto será para Leandro González Pirez junto a Germán Pezzella. En el lateral derecho, Fabricio Bustos reemplazará a Gonzalo Montiel.

En el mediocampo, hay tres futbolistas con lugares asegurados: Kevin Castaño, Enzo Pérez y Franco Mastantuono serán titulares. Para el cuarto puesto compiten Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo. En defensa, hay dudas entre Milton Casco y Marcos Acuña, pensando en los compromisos venideros. En el ataque se confirma la dupla conformada por Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Guillermo Barros Schelotto, DT del Vélez, se encuentra complicado para el armado tras las lesiones en el plantel. El arquero Tomás Marchiori figura entre los concentrados pero será esperado hasta último momento por su contractura. Si no, jugará Randall Rodríguez, el uruguayo que solo jugó una vez en el equipo y mantuvo su valla invicta en la goleada a Barracas Central.

En defensa, Emanuel Mammana también está entre los citados pese a no cumplir las tres semanas de rigor luego de su desgarro en el aductor, siendo esperado hasta el final. De no estar al 100%, Damián Fernández seguiría en el once. Para el lateral derecho, el técnico probó al juvenil Thiago Silvero, aunque el retorno de Isaías Andrada también es una opción. En el medio, ni Bouzat ni Ordóñez completaron la semana a la par del equipo, siendo dudas para la titularidad.

Probable formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Germán Pezzella, Milton Casco o Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Santiago Simón (o Rodrigo Aliendro o Maximiliano Meza); Franco Mastantuono; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Probable formación de Vélez: Tomás Marchiori o Randall Rodríguez; Jano Gordon o Isaías Andrada, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez o Kévin Vázquez, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Braian Romero y Álvaro Montoro.

River Plate vs Vélez Sarsfield: Ficha técnica