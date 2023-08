River cerró al cuarto refuerzo y festeja Demichelis en el mercado de pases

River cerró al cuarto refuerzo y festeja Martín Demichelis en el mercado de pases, luego de los fichajes de Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio.

River cerró al cuarto refuerzo en este mercado de pases y sonríe el entrenador Martín Demichelis. El "Millonario" sigue sumando fichajes después de haber concretado el traspaso de Facundo Colidio y los regresos de Manuel Lanzini y Ramiro Funes Mori. Además, Gonzalo "Pity" Martínez está a un paso del retorno. Ahora, la búsqueda del club de Núñez fue por un defensor y lo consiguió.

El elegido en este caso fue Sebastián Boselli, central uruguayo de 19 años que se acaba de consagrar campeón del mundo Sub 20 con su país. Luego de varios meses de negociaciones entre la institución argentina y Defensor Sporting, entre ambas partes acordaron la transferencia a cambio de 3,5 millones de dólares por el 70% de la carta.

El contrato de Boselli con River será hasta el 31 de diciembre de 2026 y el futbolista llegará a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas. De hecho, podría debutar en la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, cuando el campeón del fútbol argentino visite a Vélez el sábado 2 de septiembre a las 21.30 horas en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Boselli, campeón del mundo Sub 20 con Uruguay en Argentina.

Su padre y representante, Pablo Boselli, confirmó en mayo pasado que había charlado con el manager Enzo Francescoli durante la Copa del Mundo Sub 20 que se disputó en la Argentina en aquel momento. En ese entonces, reconoció en la entrevista con TyC Sports desde el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: "Me llamó Enzo. Me dijo que había interés, que es un nombre que ellos están mirando. Nada concreto, esa es la realidad. Quedamos en hablar después del Mundial. Veremos si puede prosperar o no". Luego, el zaguero se consagró como uno de los mejores jugadores del torneo en el que fue campeón contra Italia.

Los problemas del River de Demichelis en la defensa

Se trata de una posición en la que el "Millonario" necesita más variantes después de las lesiones de Paulo Díaz y Leandro González Pirez. Ambos centrales titulares en el cuadro campeón no podrán estar durante las próximas tres semanas, por lo que Emanuel Mammana y Funes Mori iniciaron en la derrota frente a Argentinos Juniors en La Paternal. Con Jonatan Maidana muy relegado en la consideración del técnico, Héctor David Martínez apenas jugó unos minutos por la Copa Argentina en los últimos nueve meses. De esta manera, Boselli hasta podría aparecer en la formación de "Micho" hasta que vuelvan Díaz y González Pirez.

Los números de Sebastián Boselli en Defensor Sporting