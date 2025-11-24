Racing vs River por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing y River se cruzarán este lunes en el Cilindro en un partido crucial de cuartos de final del Torneo Clausura, en lo que será un clásico con muchos condimentos. El Millonario lleva cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate, además de cuatro encuentros consecutivos sin convertir goles, mientras que la Academia llega invicta en sus últimos nueve compromisos y con la ventaja de jugar ante su público por primera vez tras el levantamiento de la sanción.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Racing Club, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Racing Club?

El partido entre River Plate y Racing Club por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se jugará este lunes 24 de noviembre de 2025, a partir de las 19:15 horas (hora argentina) en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium. El árbitro principal del partido será Facundo Tello.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a este compromiso en su peor momento del año, atravesando una crisis profunda de resultados que pone en riesgo sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026. River acumula cuatro partidos sin conocer la victoria, con tres derrotas y un empate en ese lapso, lo que refleja la dificultad que está teniendo el equipo para encontrar su mejor versión. De esas derrotas, la mas fuerte es la que le tocó en La Bombonera ante Boca por 2 a 0, para luego cerrar la fase regular con un deslucido empate sin goles ante Vélez.

La sequía goleadora es uno de los principales problemas que aquejan al Millonario, ya que lleva cuatro encuentros consecutivos sin poder convertir un gol. Esta impotencia ofensiva ha llevado al equipo a sumar apenas dos victorias en los últimos doce partidos disputados. En el Torneo Clausura, River ocupa el sexto lugar de la Zona B con 22 puntos, mientras que en la tabla anual se encuentra en la cuarta posición, lo que complica su acceso directo a la Libertadores y quedó en zona de Copa Sudamericana (a menos que se libere un cupo).

Por su parte, Racing llega a este encuentro en un momento diametralmente opuesto al de su rival. La Academia acumula nueve partidos sin conocer la derrota, con cinco victorias y cuatro empates en ese período, lo que demuestra la solidez que ha alcanzado el equipo en las últimas semanas. Este buen momento llegó después de la eliminación en la Copa Libertadores, donde el equipo logró recomponerse anímicamente.

Los dirigidos por Gustavo Costas ocupan el tercer lugar de la Zona A con 25 puntos y vienen de conseguir dos triunfos consecutivos por 1-0, ante Defensa y Justicia y Newell's, este último con un gol agónico de Conechny al minuto 92. Racing tendrá la ventaja de jugar ante su público en el Cilindro de Avellaneda con el 100% de aforo, tras el levantamiento de la sanción que le impedía recibir hinchas en su estadio tras el partido ante Flamengo por Copa Libertadores.

Este partido tiene una importancia mayúscula para ambos equipos en términos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Racing necesita salir campeón del Clausura para conseguir su boleto directo al torneo continental, mientras que River depende de ganar el certamen o que otros equipos como Central, Boca o Argentinos lo logren para acceder al repechaje de Libertadores. La presión sobre el Millonario es enorme, ya que una eliminación en esta instancia podría dejar al equipo sin participación en competiciones internacionales la próxima temporada.

Formaciones probables de Racing Club y River Plate

Gustavo Costas recuperará piezas fundamentales para este compromiso decisivo. Juan Nardoni regresa tras superar su lesión y será titular en el mediocampo, mientras que Santiago Sosa volverá a jugar con una máscara protectora después de haber sufrido una fractura facial en el duelo de Copa Libertadores ante Flamengo. También regresa al once inicial Agustín Almendra, quien había estado ausente y llegó justo tras una tendinopatía rotuliana. En defensa, Santiago Sosa García Basso y Marco Di Césare Colombo formarán la dupla central.

Sin embargo, la Academia tiene varias bajas importantes por lesiones. Franco Pardo (desgarro grado III), Marcos Rojo (desgarro en sóleo), Luciano Vietto (desgarro en sóleo) y Elías Torres (rotura de ligamentos cruzados) están descartados para este encuentro. La principal duda pasa por Duván Vergara, quien sufrió un traumatismo en el tobillo y su participación es incierta. Si el colombiano no llega en condiciones, su lugar lo ocupará Juan Fernando Quintero Conechny. También es duda Bruno Zuculini por una contractura en el sóleo.

Por el lado de River, Marcelo Gallardo dispondrá de los regresos de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, quienes volverán a la titularidad después de haber estado ausentes. Montiel y Martínez Quarta se recuperaron de sus lesiones, mientras que Acuña cumplió con su fecha de suspensión. En el mediocampo, Kevin Castaño regresa de su convocatoria a la selección y competirá por un lugar con Enzo Pérez, mientras que en el ataque la dupla estará conformada por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Las ausencias en el Millonario son significativas. Facundo Colidio continúa lesionado por un desgarro y no podrá estar presente, mientras que Paulo Díaz y Miguel Borja fueron marginados del plantel por decisión técnica de Gallardo. También está ausente Marcelo Bustos por lesión. En el mediocampo probablemente Castaño y Galoppo serán los titulares para acompañar a Enzo Pérez.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club vs River Plate: Ficha técnica