Qué fue de la vida de Omar Merlo: a qué se dedica, así está hoy el ex futbolista de River

Omar Merlo con la camiseta de River.

Hay historias de jugadores cuya llegada a los equipos grandes fueron diiscutidas. Pasos que quedan en el olvido o son recordados como grandes fracasos por sus hinchas. Tal es el caso del ex defensor Omar Merlo, quien llegó a River en el primer semestre de 2008 proveniente del Locarno de Suiza a préstamo por un año y medio a préstamo sin cargo. El futbolista tenía 21 años y llegaba como una apuesta que hacía el club en aquel entonces, pero que no logró afianzarse.

Apenas jugó dos partidos en su trayectoria en el "Millonario", en los encuentros que disputó ante Lanús y San Martín de Tucumán, en donde convirtió en la derrota 3 a 1 frente al "Ciruja". En el resto de los 48 partidos de la temporada fue al banco de suplentes en un solo cotejo y en el resto ni siquiera fue convocado. Un paso sin pena ni gloria en un pase discutido por aquel entonces por la intervención en su llegada del grupo Haz con los intermediarios Fernando Hidalgo, Gustavo Arribas y Pinjas Zahavi.

Cuál es el presente de Omar Merlo

En enero de 2024 Merlo anunció su retiro del fútbol profesional, con 36 años de edad. A través de una carta que compartió en su cuenta de Instagram, el hoy ex jugador contó que tomó la decisión en conjunto con su familia de dejar el deporte. "Estoy más feliz que nunca, orgulloso de la carrera que hice, que fue mucho más de lo que siempre soñé y agradecido por siempre a este deporte que me dio todo lo que tengo", expresó el ex River, y consideró su experiencia en el "Millonario" como "una experiencia inolvidable, donde todos quieren llegar cuando se empieza. Un club muy grande. Aprendí y crecí muchísimo. Jugadores increíbles. En el recuerdo siempre".

El equipo de River en 2008.

Actualmente se dedica a la venta de artículos deportivos, y de camisetas de fútbol especialmente, en su Santa Clara de Buena Vista natal. En su cuenta (capitanes.santaclara) anuncia los artículos que están en venta y encuentra su manera de ganarse la vida, mientras se dedica también a su familia. Con 38 años, lejos del paso que tuvo dirigido por Diego el "Cholo" Simeone en River y en donde compartió plantel con jugadores de la talla de Juan Pablo Carrizo, Paulo Ferrari, Augusto Fernández, Ariel Ortega, Diego Buonanotte, Alexis Sánchez, Radanel Falcao García y Paulo Rosales, entre otros.

Omar Merlo en el presente.

Los clubes en los que jugó Omar Merlo