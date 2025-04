Por qué no juega Miguel Borja en River vs. Boca de titular Por qué no juega Miguel Ángel Borja en River vs. Boca de titular, en el primer Superclásico del fútbol argentino en 2025. Marcelo Gallardo deja al goleador colombiano en el banco de los suplentes.

27 de abril, 2025 | 14.09 Borja, la gran ausencia en el 11 de River vs. Boca. Miguel Ángel Borja será suplente en River Plate vs. Boca Juniors, en el primer Superclásico del fútbol argentino en el 2025. El centrodelantero colombiano de 32 años estará entre los relevos por la decisión del entrenador Marcelo Gallardo, más allá de que cuenta con una amplia experiencia en este tipo de partidos y de que ya le ha anotado dos goles al "Xeneize" con la camiseta del "Millonario". De esta manera, el director técnico e ídolo del club de Núñez optó nuevamente por el trío de ataque de los últimos encuentros, conformado por el juvenil Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Al igual que Manuel Lanzini, Matías Rojas y Ian Subiabre, el "Colibrí" será una posible variante interesante en la zona ofensiva para el DT, probablemente para el complemento. ¿Por qué Borja no juega de titular en River vs. Boca? El flojo 2025 Para arrancar, se trata claramente del peor año del goleador colombiano en esta institución. Falló varias situaciones clave, no estuvo fino para definir y quedó en el ojo de la tormenta, tanto de Gallardo como de los hinchas. De hecho, varios fanáticos lo silbaron en el Estadio Monumental cuando "la voz del estadio" anunció su apellido en la previa de los dos encuentros anteriores como local. Tal es así que, sin otro "9" nato en el plantel al margen del chileno Gonzalo Tapia, el "Muñe" se la jugó por Driussi y Colidio arriba para acompañar a Mastantuono. Las molestias musculares Por si lo anterior fuese poco, Borja no está en su mejor momento desde el plano físico. Incluso, arrastró problemas en el aductor izquierdo tras el choque con Gimnasia en La Plata, por lo que llegó con lo justo a estar entre los citados para el Superclásico ante Boca. Es que no está para jugar más de 45 minutos. El buen nivel de Driussi y Colidio Si bien los atacantes no brillaron ni mucho menos, Gallardo quedó conforme con el rendimiento de ambos, en especial en el último cotejo de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle en Ecuador. En el segundo tiempo, en especial "Seba" se movió muy bien, convirtió un gol y convenció al estratega de mantenerlos en el once para el choque con el archirrival en el Estadio Monumental. Borja, convocado pero suplente en River vs. Boca. Los números de Borja en River vs. Boca 10 partidos oficiales.

3 victorias.

3 empates.

4 derrotas.

2 goles.

Sin asistencias.

2 amonestaciones.

1 expulsión. MÁS INFO Boca Juniors Saracchi se olvidó de su pasado en River y lo liquidó desde Boca: "El estadio" ¿Cuándo juegan River vs. Boca? El partido entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 se jugará este domingo 27 de abril de 2025, a partir de las 15:30 horas en el estadio Monumental. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. Torneo: Torneo Apertura 2025 (fecha 15).

Fecha: Domingo 27 de abril de 2025.

Horario: 15:30 horas (Argentina).

Estadio: Monumental.

Árbitro principal: Nicolás Ramírez.

Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports. Las posibles formaciones de River y Boca para el Superclásico River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Rodrigo Aliendro o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Ángel Merentiel. TWITTER

