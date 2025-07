Otra baja en River y sufre Gallardo: una figura se iría a otro equipo argentino

El mercado de pases de River Plate no frena y mientras buscan refuerzos para afrontar la segunda mitad del año el plantel comandado por Marcelo Gallardo también se va desarmando. Es el caso de una figura en particular que está muy cerca de dejar Núñez para vestir otros colores en el fútbol argentino y la negociación está a un paso de concretarse. Si bien todavía la dirigencia que lo busca no avanzó, hay serias chances de que suceda en las próximas horas.

El apuntado es nada más y nada menos que Rodrigo Aliendro, uno de los integrantes del mediocampo "Millonario" que no es un titular habitual para el "Muñeco", pero sí apareció en determinadas situaciones para ocupar puestos cuando hubo bajas en ese sector del verde césped. Lejos de las lesiones que lo dejaron afuera de las canchas en su etapa en el club, tuvo varios partidos en los que fue una pieza fundamental. Hoy, resignado al banco de los suplentes, está en la mira de Guillermo Barros Schelotto para sumarse a Vélez Sarsfield.

Aliendro, muy cerca de dejar River para jugar en Vélez

Lo cierto es que todavía no hay nada cerrado, pero desde el medio Vélez A Fondo anticiparon que el "Pety" está muy cerca de calzarse la camiseta del "Fortín". De esta manera, sería el sexto club en la carrera del mediocampista nacido en Merlo que debutó en el Ascenso de nuestro país y con el paso del tiempo se afianzó en la Primera. Además, con el elenco de Liniers también tendrá la chance de jugar la Copa Libertadores ya que alcanzaron los octavos de final donde se verán las caras con Fortaleza de Brasil. A su vez, si se queda en Núñez y juega el 50% de los partidos del semestre extenderá su vínculo hasta diciembre del 2026.

Barros Schelotto lo definió como un "gran jugador" hace pocas horas y este guiño lo acercaría, aunque todo dependerá del trabajo de la dirigencia para llegar a un acuerdo. Es que a Aliendro todavía le quedan seis meses de contrato con River y su salida se podría concretar antes de lo previsto. Además, según trascendió, puede ser parte de la negociación para que Maher Carrizo llegue al "Millonario" de Gallardo en este mercado de pases, ya que el extremo de 19 años sonó con fuerza en las paredes del Estadio Monumental en las últimas horas.

Rodrigo Aliendro, muy cerca de dejar River para jugar en Vélez

Los números de Aliendro en su carrera

Clubes : Chacarita Juniors, Ituzaingó, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, River Plate.

: Chacarita Juniors, Ituzaingó, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, River Plate. Partidos jugados : 427.

: 427. Goles : 36.

: 36. Asistencias : 36.

: 36. Títulos: Primera B Metropolitana con Chacarita 2014; Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón de Santa Fe; Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024 con River Plate.

Los refuerzos que quiere Gallardo en River en el mercado de pases

Tras el regreso del defensor uruguayo Sebastián Boselli por la repesca a Estudiantes de La Plata, el "Muñeco" busca sumar más nombres de cara a un segundo semestre en el que tendrá triple competencia. Maher Carrizo, joven estrella de Vélez, es uno de los buscados pero también esperan por el chileno Lucas Cepeda y lo que sucederá con Juan Fernando Quintero, quien también está muy cerca.

A su vez, Juan Portillo de Talleres de Córdoba también está en los planes pero la "T" rechazó la última oferta por él por parte del "Millonario" y la negociación se complicó. Por otro lado, el DT espera por Maximiliano Salas, quien ya está claro que no seguirá en Racing pero por quien aún no se ejecutó la cláusula de recisión.