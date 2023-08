Los 11 jugadores que se fueron de River en el mercado de pases 2023: quiénes dijeron chau

El mercado de pases ha sido un período de grandes cambios para River Plate. ¿Quiénes son los jugadores que se fueron?

Los once jugadores de River que ya no forman parte del equipo de Demichelis

El mercado de pases de 2023 ha sido un período de intensa actividad para River Plate. Con Martín Demichelis, el club ha experimentado una serie de cambios significativos en su plantel. El técnico se encontró con la necesidad de hacer ajustes para conformar un grupo acorde a las expectativas del club.

Este período de transferencias no solo ha visto la llegada de nuevos refuerzos como Manu Lanzini, Funes Mori y Colidio, sino también la salida de varios jugadores que, por diversas razones, ya no formarán parte del equipo. En este artículo te contamos los once jugadores que dijeron adiós al club de Núñez durante este mercado de pases.

Los once jugadores que dejaron River

Lucas Beltrán se fue a la Fiorentina por 25 millones de euros.

La depuración del plantel ha sido una de las prioridades de Demichelis, especialmente después de quedar fuera de la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Con la excepción de Lucas Beltrán, qué fue comprado por su gran rendimiento, el entrenador también decidió con otros jugadores que ellos no entrarían en sus planes y deberían buscarse nuevo club.

Lucas Beltrán: Tras su gran temporada, el delantero se fue a la Fiorentina por una suma de 25 millones de euros, siendo la única baja que realmente impactó en el equipo.

Robert Rojas: A pesar de haber contado con buena participación en el primer semestre, el defensor se convirtió en refuerzo de Tigre. Llegó a préstamo por 18 meses.

José Paradela: Al igual que Rojas, pero con menos minutos en el primer semestre, el volante se convirtió en refuerzo de Tigre y estará a préstamo en el club por 18 meses.

Franco Alfonso: El delantero de 21 años pasará a préstamo por 18 meses a Huracán, pero River tendrá una opción de repesca cada seis meses. El futbolista comenzó en los planes de Martín Demichelis, pero luego fue quedando relegado.

Elías Gómez: El lateral izquierdo fue comprado Vélez Sarsfield, quién compró el 50 por ciento del pase a cambio de 1 millón de dólares. Firmó un contrato por tres años y medio con el club de Liniers.

Tomás Castro Ponce: El jugador dejó River para jugar en Atlético Tucumán. Como otros jugadores, el volante firmó un préstamo por 18 meses con el club tucumano.

Agustín Fontana: Sarmiento de Junín acordó un préstamo por 18 meses por el delantero, relegado en la consideración de Demichelis.

Nahuel Gallardo: El hijo de Marcelo Gallardo rescindió con River y llega con el pase en su poder a Sarmiento de Junín.