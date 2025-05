Las 4 bajas de River que sufre Gallardo de cara al partido vs. Platense

Dolor de cabeza para Gallardo en River: las 4 bajas para jugar vs. Platense

River Plate enfrentará a Platense por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Estadio Más Monumental y Marcelo Gallardo no contará con 4 futbolistas. Luego de la gran victoria por 6 a 2 contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores, ahora el "Millonario" buscará seguir con la buena racha en el certamen local. Sin embargo, el DT perdió algunas piezas claves para dicho compromiso contra el "Calamar".

La ausencia de Maximiliano Meza ya está confirmada desde hace varios días ya que el exvolante de Independiente no terminó el encuentro contra los ecuatorianos en las mejores condiciones. A él se sumaron otros tres jugadores y uno de ellos es un titular indiscutido que no estuvo en el encuentro disputado entre semana. Si bien no hay fecha certera para algunos regresos, lo cierto es que el "Muñeco" los espera para tener el plantel completo.

Las bajas por las que sufre Gallardo en River para el duelo vs. Platense

Además de Meza, quienes tampoco estarán contra el "Calamar" serán Gonzalo Montiel, Matías Rojas y Gonzalo Martínez. En cuanto al defensor campeón del mundo, se resintió recientemente de un desgarro sufrido en el Superclásico ante Boca Juniors el pasado mes de abril y volvería en caso de que River juegue semifinales del Apertura. Por su parte, el mediocampista paraguayo tendría tres semanas de recuperación tras volver a sufrir un desgarro y el "Pity" lleva dos meses sin sumar minutos en el verde césped después de una distensión en el sóleo de su pierna izquierda.

Maximiliano Meza, una de las bajas de River vs. Platense

El fixture de River en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura

Cuartos de final - Torneo Apertura - River vs. Platense - Martes 20 de mayo a las 20:30hs.

vs. Platense - Martes 20 de mayo a las 20:30hs. Fecha 6 - Copa Libertadores - River vs. Universitario de Perú - Martes 27 de mayo a las 21.30hs.

Cuándo juegan River Plate vs. Platense por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y cómo verlo online

Este cruce que tendrá lugar en el Estadio Más Monumental comenzará este martes 20 de mayo a las 20.30 con el arbitraje a cargo de Yael Falcón Pérez. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Chau River: el primer jugador que se irá en junio por decisión de Marcelo Gallardo

Si bien todavía resta la recta final del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino y se viene el Mundial de Clubes para el River Plate de Marcelo Gallardo, desde el cuerpo técnico liderado por el "Muñeco" también piensan en el próximo mercado de pases. Sobre esta cuestión, existe la posibilidad de que un futbolista no continúe en el club a partir de junio por decisión del propio DT. Se trata de Santiago Simón, de bajo rendimiento en el equipo y además con pocos minutos en la cancha.

En cuanto al futuro del mediocampista, lo cierto es que aún no está del todo definido. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que podría seguir en el fútbol de México o llegar a la MLS de Estados Unidos. Por supuesto, todo esto dependerá de lo que suceda en el mercado venidero y el acuerdo al que lleguen las instituciones correspondientes. De esta manera, se daría el final del primer ciclo de Simón en River después de estar lejos del nivel que mostró desde su debut en Primera División también con Gallardo en el banco.