La tajante respuesta del club de Borré a River: "No queremos regalar"

Un dirigente del Eintracht Frankfurt se refirió a la chance de que el colombiano pase a préstamo al "Millonario".

Markus Krösche, dirigente encargado del fútbol profesional del Eintracht Franfurt de Alemania, habló de la situación que atraviesa Rafael Santos Borré y se refirió a la oferta que realizó River Plate para llevarse a préstamo al delantero. Además, fue en contra de las declaraciones del representante del colombiano, al expresar que el exatacante del Villarreal se siente "cómodo" en la institución.

El nombre de Santos Borré parece ser una de las novelas del verano 2023. Con poco protagonismo en el equipo titular del Eintracht Frankfurt, donde apenas disputó 764 minutos de los 15 partidos de Bundesliga, el "Comandante" está buscando alternativas para sentirse importante, y ahí apareció River. Sin embargo, la primera oferta del "Millonario" fue rechazada por los alemanes ya que no quieren cederlo ni sacárselo de encima tan fácil, como aclaró este martes uno de los directivos.

La respuesta del Eintracht Frankfurt a la oferta de River

Markus Krösche junto a Oliver Glasner, entrenador del Eintracht.

Más allá de los pocos partidos que jugó "Rafa" en el equio titular, Krösche aclaró en diálogo con Sky Sports que no piensan librarse del jugador de un día para otro. "No puedo entender bien lo que se dijo. Creo que se siente cómodo con nosotros. Es un jugador muy importante para nosotros que tendrá su tiempo de juego. ¡No quiero regalar a Rafael Borré!", manifestó uno de los encargados del fútbol profesional del equipo de Frankfurt.

Si bien las declaraciones de Krösche no son las que esperaban, en River son optimistas que la situación pueda cambiar con la insistencia del colombiano para salir en busca de más minutos, ya que uno de los objetivos de Santos Borré para el 2023 es ser convocado por su seleccionado.

Otra situacion que podría generar un giro en las negociaciones es la postura del representante del colombiano, que el pasado sábado 7 en diálogo con TyC Sports Verano había manifestado su enojo con el Eintracht por los pocos minutos de juego con los que cuenta su representado. "River hace un tiempo sabía la situación incómoda de Rafa, que le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, y otra que lo pongan 3 o 4 minutos. Rafa no se lo merece porque el semestre anterior había logrado un montón de cosas", había comentado el agente.

El tema económico parece ser la traba principal para que eldelanter de Atlético de Madrid arribe al equipo que conduce Martín Demichelis, dado el contexto actual para girar dinero al exterior. Sin embargo, Araoz había concluido que se puede llegar a un acuerdo a pesar de la parte económica:"Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto. Ellos ofertaron por un préstamo y obviamente la primera respuesta es no, pero estamos en eso. En principio no quieren prestarlo pero hay que buscarle la vuelta".