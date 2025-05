La reacción de Gallardo ante la insólita pregunta por Cristiano Ronaldo a River

River Plate empató con Universitario de Perú, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, y ya piensa en el Mundial de Clubes que se jugará en Estados Unidos. Tal es así que comenzaron a sonar nombres como refuerzos para el plantel para dicho certamen y uno de ellos fue Cristiano Ronaldo. El crack portugués no seguirá en Al-Nassr de Arabia Saudita y a Marcelo Gallardo le consultaron por la chance de que llegue al "Millonario", aunque no se lo tomó de la mejor manera.

De hecho, el "Muñeco" reaccionó ante esta situación y la respuesta que tuvo ante la consulta de un periodista no tardó en hacerse viral. Lo cierto es que el futuro del astro luso hoy es una incógnita y su nombre también revolucionó al mundo Boca Juniors, ya que desde España -por parte de Jorge "Pibe" D'Alessandro- también se habló de que llegue al fútbol argentino. Este martes 27 de mayo le tocó responder a Gallardo acerca de este tema, fue fiel a su estilo a la hora de contestar y no se guardó nada.

La respuesta viral de Gallardo sobre Cristiano Ronaldo como posible refuerzo de River: "No doy nombres"

"No doy nombres al respecto", esbozó el "Muñe" sobre el cierre de la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Universitario en el Monumental. De esta manera, no negó la oportunidad de que CR7 vista el Manto Sagrado en el Mundial de Clubes, pero tampoco dio el OK, como hizo también cuando le preguntaron por Juanfer Quintero. A su vez, agregó con respecto a los refuerzos: "Necesitamos consolidar lo que tenemos y ver qué es lo que puede ser que nos falte y qué oportunidad tenemos para sumar y potenciar".

Otra de las respuestas que no tardó en retumbar fue la que el DT habló sobre lo que se viene en el certamen que se desarrollará en Estados Unidos y para qué están sus dirigidos. "No me gusta mucho la palabra 'competir'. Parece una frase hecha. No quiero competir y ver qué pasa. No está en mí escencia", sostuvo el "Muñeco". Por último, recordó un momento clave en su primera etapa: "Soy un competidor nato, me gusta medirme para ganar. Nos enfrentamos al mejor Barcelona de todos los tiempos y no tuvimos muchas chances".

Cristiano Ronaldo comenzó a sonar en River y Marcelo Gallardo respondió

Los números de Cristiano Ronaldo en su carrera

Clubes : Sporting de Lisboa de Portugal; Manchester United de Inglaterra; Real Madrid de España; Juventus de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita.

: Sporting de Lisboa de Portugal; Manchester United de Inglaterra; Real Madrid de España; Juventus de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita. Partidos jugados : 1060 (+219 con Portugal).

: 1060 (+219 con Portugal). Goles : 800 (+136).

: 800 (+136). Asistencias : 230 (+37).

: 230 (+37). Títulos: Sporting de Lisboa (1); Manchester United (10); Real Madrid (16); Juventus (5); Selección de Portugal mayor (2).

El fixture de River Plate en el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025