La polémica comparación de un ex Selección: "River es el Bayern de Sudamérica"

Un exjugador de la Selección Argentina hizo una polémica comparación en ESPN y opinó que River se parece a Bayern Munich de Alemania.

Un exjugador de la Selección Argentina sorprendió en ESPN con una comparación polémica entre River y Bayern Munich. En el programa de televisión F90 que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo, un exfutbolista de "La Albiceleste" trazó un paralelismo que llamó la atención en las redes sociales.

Se trata nada menos que de Martín Demichelis, quien jugó en ambos clubes mencionados y actualmente es el entrenador del equipo de la Reserva de la institución de Alemania. Como parte de la entrevista, el exdefensor elogió al "Millonario" y a su técnico Marcelo Gallardo.

Demichelis comparó a River con Bayern Munich: "Muchas similitudes"

Consultado por Vignolo y por Diego "El Chavo" Fucks al respecto, el exjugador no dudó: "Veo muchísimas similitudes entre el Bayern y River. Para mí, River es el Bayern de Sudamérica y el Bayern es el River de Europa". Para argumentar su curiosa frase inicial, el ex-Málaga profundizó en que "tienen muchas similitudes a la hora de la filosofía de juego, de la discreción, del respeto, de la disciplina que se maneja en las instituciones".

Para explicar su particular visión, Demichelis indicó que "no me cabe recordar que se haya hablado de alguna pelea interna entre los jugadores en los últimos años en River". De hecho, destacó que en Alemania "pasa exactamente lo mismo, y esa es una conducta que se crea día a día por una pertenencia enorme y grandísima de todos los trabajadores".

Demichelis elogió a Gallardo

Cuando desde el estudio consultaron al exzaguero con relación a si "El Muñeco" podría trabajar en Europa con la misma tranquilidad con la que lo hace en la Argentina, "Micho" resaltó que "Marcelo lleva demostrándolo en uno de los fútbol más difíciles del mundo por la desorganización que hay a la hora de armar los eventos, que dificulta la tarea de los entrenadores". Y opinó que "la capacitación que hizo todos estos años ahí fue como una escuela avanzada".

Martín Demichelis jugó en River y fue campeón.

Para citar un ejemplo de lo que sucede en el territorio teutón, el exfutbolista remarcó que "en Italia, el jugador termina de entrenar y no sabe cuándo tiene que volver; en Alemania eso no pasa...". En ese sentido, Demichelis reiteró que "en Alemania está todo estructurado, hasta los microciclos" y profundizó: "Entonces, si hacés un cambio de un día para el otro desorganizás todo. No sólo un staff, sino una gran estructura. Hay que adaptarse a la cultura de cada lugar".

Además, "Micho" declaró que "se habla de Gallardo en Europa, porque de River se habla en todas partes del mundo y hoy la bandera de River es Marcelo". "Claro que se conoce, se habla, se lo analiza", insistió. Y concluyó: "No tengo ninguna duda de la capacidad de adaptación de Marcelo y la de ponerse enfrente de un grupo".