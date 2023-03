La insólita queja de Martín Demichelis tras Lanús vs. River: "Ni aire"

La insólita queja de Martín Demichelis después de la victoria de River en la cancha de Lanús, por la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. "No teníamos ni aire", protestó el DT visitante.

Martín Demichelis se quejó insólitamente de Lanús después de la victoria de River por 2-0 como visitante, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. A pesar de los tres puntos conseguidos en La Fortaleza, el entrenador de 42 años apuntó contra "El Granate" por las malas condiciones del estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y también del vestuario.

Las palabras del cordobés en la conferencia de prensa posterior al encuentro generaron una molestia importante en el club presidido por Luis María Chebel, que lo cruzó públicamente y lo destrozó. En el marco de los cortes permanentes del suministro eléctrico en gran parte del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y del país en general como consecuencia de las altas temperaturas, el ex Bayern Munich (Alemania) desató un caliente debate mediático al respecto.

La denuncia de Demichelis contra Lanús tras el partido: "No estaban dadas las condiciones"

El ex defensor de la Selección Argentina destacó que “no estaban dadas las condiciones para vivir una previa” y explicó: "Lo sabíamos antes de empezar el partido. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido...". Además, lapidó a su colega adversario Frank Darío Kudelka: "El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil”.

La insólita protesta de Demichelis después de Lanús vs. River.

La furiosa respuesta del presidente de Lanús a Demichelis

En la entrevista con el diario deportivo Olé, Chebel le contestó al estratega de "La Banda": “Quisiera contarle que, en la previa del partido, Edesur cortó la luz en todo el barrio, de modo tal que tuvimos que prender nuestros dos generadores propios". Con detalles, el directivo explicó: "Por indicación de los ingenieros especializados en el tema, no encendimos la refrigeración del estadio que abastece a los vestuarios local, visitante y de árbitros, palcos y oficinas, para no correr riesgos del sobrecalentamiento de los generadores".

"Así que tanto ellos como nosotros sufrimos el calor, que tampoco fue exagerado a esa hora de la noche...”, culminó el mandamás del "Grana". Desde la entidad local aclararon además que una parte de la ciudad está sin suministro eléctrico desde hace varios días debido a las altísimas temperaturas desde finales de febrero.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Racing de Córdoba

"La Banda" chocará con el equipo de la Primera B Nacional el miércoles 8 de marzo a las 21.10 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2023, con el arbitraje de Sebastián Zunino. La transmisión en vivo en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de su plataforma TyC Sports Play. Además, habrá otras opciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Será a partido único y, si empatan, definirán al ganador directamente por los penales.