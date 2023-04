La infantil expulsión de Enzo Díaz ante Sporting Cristal

El "Millonario" sufrió, una vez más, un envió de pelota parada y comenzó perdiendo en el Monumental.

Sporting Crital sorprendió a River Plate rápidamente de visitante, por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores: a los pocos minutos, el equipo peruano se puso en ventaja con un gol de cabeza. Después el Millonario lo dio vuelta con goles de Nicolás de la Cruz y Esequiel Barco, pero rápidamente Corozo empató el encuentro después de una falta y una infantil expulsión de Enzo Díaz.

En un estadio Monumental nuevamente colmado, el equipo de Martín Demichelis busca su primera victoria en la copa internacional luego de haber caído en el debut en tierras bolivianas. Sin embargo, los peruanos tuvieron una chance de empatar el encuentro a partir de una falta infantil de Enzo Díaz.

El gol de Sporting Cristal ante River Plate por la Copa Libertadores

A los 5 minutos de juego, Jostin Alarcón se hizo cargo de un tiro libre tras una infracción en el sector derecho. El volante central envió un gran centro a la altura del punto del penal y el defensor central brasileño Ignacio da Silva Oliveira metió un cabezazo certero, a la izquierda de Franco Armani.

River, que necesita ganar para acomodarse en el grupo, volvió a evidenciar los problemas que viene arrastrando desde la temporada pasada en pelota parada, cuando Marcelo Gallardo era el entrenador.

El posible adiós de Matías Suárez en River Plate: "Muy triste"

El representante de Matías Suárez reveló este martes el pensamiento que tuvo el jugador de River Plate durante los meses que estuvo fuera de las canchas por el problema en su rodilla. El delantero está recuperando su nivel y su futuro en el club aún es una incógnita.

La historia de Suárez en River puede tomarse como un ejemplo de resiliencia. Tras una temporada 2022 para el olvido, en la que sólo disputó 823 minutos en 26 encuentros por la sinovitis en su rodilla derecha, el delantero se operó y comenzó una larga recuperación que hoy lo encuentra con un presente más protagonista y decisivo, algo que da mejores señales de cara al futuro en River.

Tras haber sido clave en la victoria del pasado fin de semana ante Newells y luego de convertir un golazo ante Gimnasia Esgrima La Plata, hoy su situación parece distinta y su incoveniente en la rodilla parece estable. Sin embargo, el agente de Suárez, Cristian Colazo, manifestó cómo se sintió su representado cuando las cosas no iban bien. "No lo dijo en ningún momento (sobre retirarse). Ha estado muy triste, pero no lo pensó. Siempre pensó en recuperarse y trabajar, siempre apoyado por el médico de River, los kinesiólogos, dirigentes, ex compañeros que ahora están en el cuerpo técnico, el plantel y el técnico. Se hizo querer por todo lo que hace para recuperarse", comentó en una entrevista con Sacá del Medio.

Sobre la actualidad del exjugador de Belgrano de Córdoba, Colazo expresó: "Estamos muy contentos de que vuelva de esta forma. Es el premio al trabajo, el esfuerzo, la perseverancia. Es un ejemplo. Pasó muchas cosas por sus lesiones y siempre vuelve de la mejor forma. Entrena y le mete mucho para poder recuperarse. Me sorprende cómo vuelve. Y le vuelven a pasar cosas y sigue. Llega una hora antes a los entrenamientos y es un ejemplo de profesionalismo. Todo River lo apoyó muchísimo y está bien rodeado".