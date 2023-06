La fuerte promesa de Emiliano Díaz con River: "Voy a dar la vida"

Emiliano Díaz reveló cuál es su sueño con respecto a River Plate y dio indicios si trabajará o no con su padre.

Emiliano Díaz, hijo mayor de Ramón, reveló este miércoles su máximo deseo con respecto a River Plate, club del que es hincha confeso. Además, el ayudante de campo se refirió al futuro de su padre como entrenador y cómo se ve su carrera a corto plazo.

Ramón y Emiliano tuvieron un brillante segundo paso por el Al Hilal de Arabia Saudita. Tras consagrarse campeón en la Liga Profesional Saudí 2021/22 y la Copa del Rey de Campeones 2022/23, ambos se marcharon por la puerta grande y el mayor de los hermanos dio indicios de qué buscará en el horizonte cercano.

Emiliano Díaz y el sueño de River Plate

En una entrevista con el diario Clarín, Emiliano, que reemplazó de forma interina a Ramón durante las experiencias de Botafogo y Arabia Saudita, contó que no tiene dudas que, más pornto que tarde, regresará al "Millonario": "O por lo menos trabajaré en el lugar que me toque con dos objetivos: volver a River o Al Hilal. Después de cuatro años, dije que íbamos a comer barro, pero que íbamos a volver. Es una meta que me propuse. Voy a dar la vida para cumplirla".

Además, se expresó sobre el trabajo que viene realizando Martín Demichelis como entrenador y lo relacionó con la chance de convertirse en entrenador principal: "Yo quiero que Micho (Martín Demichelis) sea más que Ramón, que Labruna y que Gallardo. Me parece una persona increíble y con una personalidad extraordinaria. No sé si Ramón va a dirigir 10 años más. Mi meta, a largo plazo, es volver solo".

Luego, el exjugador de 40 años surgido del club de Núñez llenó de logios a Demichelis: "Me senté media hora a hablar con él y la verdad, Micho es un entrenador del carajo. A veces, los técnicos nos creemos superhéroes porque nos ponen en un pedestal, cuando en realidad ese lugar es de los jugadores. Siempre dependés de ellos. Pero acá y en Europa es lo mismo. Micho es distinto. Me fui con una grata sensación después de verlo el otro día. Fue difícil cuando Martín agarró porque el club estaba bien, pero en la última etapa le estaba costando. Y él le puso su impronta y está haciendo un trabajo impresionante".

Emiliano Díaz y la salida que derivó en la llegada de Marcelo Gallardo en River

Emiliano también detalló el diálogo que tuvo con su padre en 2014, cuando se marcharon del "Millonario": "Yo no quería saber nada con irme de River y le dije: 'Nos bancamos la peor de las peores y este grupo va a seguir ganando'. Y me contestó: 'Vos algún día vas a volver. Tenés que saber cuándo irte'. Yo creo que le pegó mucho el tema familiar conmigo porque fue un proceso duro para mí, se me cuestionó mucho, fue un año político del club. Yo tenía 30 años, era normal que se critique, podría haber tenido un ayudante con más experiencia y el loco se la jugó por mí. Eso lo desgastó".

Y agregó: "Me pidió que lo bancara, nos pegamos un abrazo y nos despedimos. La sufrí. Yo quería jugar algo internacional. Se lo dije a él y a D'Onofrio, al que le parecía que se le iba a venir el mundo abajo. Le dije a Rodolfo: 'Quédese tranquilo, este grupo va a seguir ganando'. Porque la presión con la que venía del ascenso se la sacamos. Era frustrante empatar o perder un partido antes de los campeonatos que conseguimos".