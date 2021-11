La frase sobre el futuro de Gallardo por la que sufre River: "Es el momento"

Un exayudante de Marcelo Gallardo reveló una charla que tuvo con el DT luego del campeonato obtenido y tiembla el mundo River.

River Plate sumó un nuevo título a sus vitrinas mostrando un muy buen fútbol y siendo superior a todos los rivales, pero la duda de cada cierre de año no faltó en esta ocasión. La continuidad de Marcelo Gallardo no está asegurada y necesita pensar y analizar. Rodrigo Sbroglia, exayudante del "Muñeco", reveló en una entrevista con el medio Súper Deportivo lo que habló con él luego del torneo obtenido y preocupó a los hinchas.

Entre 2014 y 2018 trabajaron juntos en el conjunto de Núñez, es decir desde la llegada del DT hasta el final del año que más disfrutaron los fanáticos por los triunfos ante Boca. Finalmente dejó el cuerpo técnico del club luego de tantas alegrías y esta vez, lejos de la institución, se animó a dejar un mensaje al responsable del gran momento del "Millonario".

"Yo sé que vos me estás leyendo, y sé que me escuchás, es el momento de irse, Marce", lanzó en el ciclo radial emitido en Radio Villa Trinidad. Y agregó: "No porque haya ganado algo que no había ganado antes, sino porque es el momento de irse. Como hincha quisiera que se quede toda la vida, a mí los hinchas de los otros equipos me piden por favor que se vaya", aseguró.

Sin embargo, a pesar de sus palabras hacia el "Muñeco" también afirmó que lo ve con ganas de continuar: "Lo veo con las mismas energías de siempre. Si no está al 100% en lo que hace, no lo hace. Creo que la decisión la tiene tomada. Está disfrutando su paternidad y eso lo puede empujar a tomar la decisión"; sostuvo. Por último, y ante los sondeos de Uruguay, Sbroglia fue muy claro: "No lo veo trabajando en una selección. El pensamiento de él es trabajar en un equipo", concluyó.

Las declaraciones luego del partido ante Racing

Como cada mes de diciembre desde su llegada al club a mediados de 2014, los fanáticos esperan ansiosos la conferencia de prensa del DT anunciando que seguirá un tiempo más. Luego del triunfo ante Racing y el certamen obtenido habló sobre este tema dejando un mensaje que no fue del todo claro. Igualmente, tampoco anunció su salida, lo que dejó tranquilos a los hinchas.

"A partir de ahora después de haber disfrutado el día de hoy voy a replantearme seriamente por todo lo que dije anteriormente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía. Me merezco la posibilidad de replantearme que hacer. Lo voy a reflexionar", concluyó el "Muñeco" sobre su continuidad. Aún no se sabe si esperará o no hasta que pasen las elecciones del próximo 4 de diciembre para hacer el anuncio oficial.