La decisión que complica el futuro de River en la Copa Libertadores

Desde hace varias semanas, River pena en la Copa Libertadores y tiene poco tiempo para darlo vuelta. Sin embargo, sufrió una maniobra que lo pone entre la espada y la pared.

En las últimas horas, el plantel de River Plate recibió una muy mala noticia cuando se enteró una idea del máximo rival que tiene en el grupo de la Copa Libertadores. Es que, luego de estar en una complicada situación en el Grupo D, ahora se enfrentó con una tremenda decisión del equipo Fluminense.

El conjunto de Brasil tendrá que visitar a The Strongest en la altura de La Paz en estos próximos días y el entrenador de ese equipo confirmó la nómina de futbolistas para viajar a la altura de La Paz y, en este sentido, hubo varias novedades que despertaron el alerta de todos los hinchas de River que ven como la situación en la tabla de posiciones se puede complicar. Los cuatro jugadores más importantes de Fluminense no viajarán a Bolivia para enfrentar a The Strongest y, de esta forma, Germán cano, Felipe Melo, Ganso y Lima no estarán en ese equipo.

En la previa del partido que River vs Sporting Cristal, el entrenador Martín Demichelis había sostenido que ahora River juega con "The Strongest y Sporting Cristal”.

Un poderoso club de América quiere llevarse a Gallardo

Después de que Marcelo Gallardo se haya ido de River hace un poco más de cinco meses, el futuro del entrenador sigue siendo una incógnita. Si bien tuvo varias ofertas, se rumoreó con diferentes llegadas a varios equipos de Europa, pero lo cierto es que todavía no está en ningún club de ese fútbol. Ahora se sumó que un conjunto de América lo quería y tuvo una determinante respuesta.

La noticia que saltó a la luz fue que el América de México lo quería como el entrenador de su próximo equipo y, según reveló Récord, hasta le ofreció el cargo de entrenador. Ahora indicó que “la búsqueda de técnico en América tiene como candidatos a Jardine, Alonso y hasta el Vasco, pero la directiva analiza ir por la propuesta más espectacular: Gallardo”.