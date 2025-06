Juega en la Selección de Brasil y quiere ir a River: "Marcelo Gallardo es top"

Juega en la Selección de Brasil y desea ponerse la camiseta de River.

Un jugador de la Selección de Brasil reveló que quiere jugar en River Plate, aunque su representante es hincha de Boca Juniors y lo complica en ese sentido. El cruce de figuras internacionales en el Mundial de Clubes 2025 es cada vez más interesante, por lo que se suman las voces de los extranjeros que anhelan llegar alguna vez a alguno de los dos gigantes del fútbol argentino.

En esta oportunidad, quien se pronunció al respecto fue nada menos que Renan Lodi. El lateral izquierdo brasileño de 27 años que pasó por Atlético de Madrid actualmente es titular en Al-Hilal de Arabia Saudita, que acaba de lograr un empate histórico frente a Real Madrid de España por 1-1 en el debut en Estados Unidos. Una vez culminado el cotejo en el Estadio Hard Rock de Miami, el defensor fue muy sincero ante la prensa.

Renan Lodi, que juega el Mundial de Clubes, quiere ir a River pero su representante es de Boca

Luego de la igualdad ante Real Madrid, el lateral izquierdo de Al-Hilal dialogó con los medios de comunicación presentes en la zona mixta y dejó en claro que le gustaría vestir la camiseta del "Millonario" en algún momento. “Mi agente es de Boca. Yo le decía que quería trabajar con Gallardo, porque es top, y él me decía: ‘Tenés que ir para Boca. La hinchada es muy famosa y está con las canciones los 90 minutos’. Pero yo le dije: ‘A mí me gusta River’", reconoció el ex Nottingham Forest y Olympique de Marsella. En esa posición, por ahora el "Muñeco" cuenta con Marcos Acuña y Milton Casco.

Renan Lodi, el que "quedó pagando" en el gol de Di María a Brasil en la final.

El zurdo surgido en Athletico Paranaense, a quien "le comió la espalda" Ángel Di María en el único gol de la final de la Copa América 2021 que ganó la Selección Argentina, contó que le gustó el estadio del "Millonario". Es que que visitó por primera vez el Antonio Vespucio Liberti de Núñez en la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana 2019 con la camiseta de Paranaense y quedó maravillado. "Jugué en el Monumental y estoy muy contento de que estén aquí".

Si bien tiene apenas 27 años y le queda una temporada más de vínculo todavía con Al-Hilal, Renan Lodi no descarta calzarse la banda a futuro. "Me sorprendió el otro día la gente de Boca que está en todos lados, pero la de River también está... Me gustaría jugar en River, no en Boca. River está en mi corazón y me gustaría muchísimo”, sentenció el zurdo brasileño.

Los números de Renan Lodi a nivel clubes