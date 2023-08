Juanfer Quintero llegó a Racing y dijo la frase menos pensada sobre River: "Nunca"

Juan Fernando Quintero llegó a la Argentina para se refuerzo de Racing y dijo la frase menos pensada sobre el River de Martínez Demichelis. Las primeras palabras del colombiano como jugador de la "Academia".

Juan Fernando Quintero llegó a la Argentina para ser refuerzo de Racing y, de paso, dijo una frase inesperada sobre River. El volante ofensivo colombiano de 30 años reveló por qué se inclinó por el equipo dirigido por Fernando Gago y reconoció que el "Millonario" nunca lo llamó para comenzar su tercera etapa en la institución de Núñez.

En el diálogo con los medios de comunicación presentes en el aeropuerto de Ezeiza, el mediocampista declaró: "A River desearle lo mejor, pero esta ya es otra etapa de mi vida". A puro elogio con su nuevo técnico, "Juanfer" aseguró que se siente "muy contento y agradecido a Racing por la oportunidad" y amplió: Hablé con el entrenador y estoy convencido del proyecto del club. (Gago) me planteó cómo iba a encajar en el juego de él y la verdad es que me motivó. Acá estoy".

En ese sentido, el talentoso zurdo admitió que regresar al país "fue una decisión muy difícil" y profundizó: "Todos saben lo que viví (en River), la verdad que fue una etapa muy bonita y ahora estoy disfrutando de otra". "Estoy agradecido con Racing por la oportunidad y ya el destino lo dirá. Nunca, nunca hablé con nadie de River y sigo enfocado ahora en lo que es Racing", puntualizó Quintero.

Cuándo puede debutar Juanfer Quintero en Racing

Acerca de la posible fecha en la que podría estrenarse con la camiseta del conjunto de Avellaneda, ya que no juega desde el 13 de marzo pasado por una lesión en la pantorrilla, el futbolista aseguró que está "preparado". De hecho, completó al respecto: "Hice la pretemporada con Junior, me he mantenido y bueno, espero que lo más rápido posible. Estoy contento, motivado".

El dorsal que usará Juanfer Quintero en Racing

El ídolo de River utilizará en el equipo de Avellaneda el número 22, el que vestía el emblema Diego Milito. Después de la venta de Carlos Alcaraz a Southampton de Inglaterra a finales de 2022, dicha remera la heredó Paolo Guerrero, quien finalmente rescindió el contrato tras seis meses en la institución presidida por Víctor Blanco.

