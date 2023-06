Extendieron la clausura de la tribuna Sivori Alta en el Monumental

Lo dispuso la fiscalía a cargo de la fiscal Celsa Ramírez y se extiende, en principio, hasta el martes a la noche.

Después del trágico suceso ocurrido el último sábado en el estadio Monumental en el que un hincha murió en el estadio de River tras caer de la tribuna Sivori alta, ahora la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires determinó que la clausura se mantenga.

La Fiscalía, a cargo de la Dra Celsa Ramírez, que investiga el caso dispuso extender la clausura de la tribuna hasta el día martes, hasta tanto se finalicen las dirigencias respecto de los pedidos de cámaras, información y documentación solicitada al club. Por otro lado, se espera que los resultados del examen toxicológico estén disponibles en los próximos días. La justicia porteña tiene competencia en este hecho en virtud del Art.2 de la Ley del Deporte - Ley 24192 del Código Penal - para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos masivos.

La autopsia del hincha de River que murió en el Monumental: "Fractura de cráneo"

Las primeras investigaciones forenses señalan que, tras la violenta caída, Serrano sufrió un grave “politraumatismo con fractura de cráneo, con pérdida de masa encefálica”. Además, desde Olé comunicaron que esta situación “se produjo instantáneamente producto del golpe sufrido luego de caer desde la tribuna Sívori alta a la baja".

La furia de la hija de Pablo Serrano contra algunos hinchas de River: "No puedo creer que la gente sea tan mala"

Mía, de 16 años, apeló a su perfil de Twitter para darle el último adiós a su padre y, de paso, cruzar a algunos por las suposiciones acerca del deceso de su papá: "Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada". "Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa, papi. Te amo", amplió.