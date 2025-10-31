Elecciones 2025 en River: cuándo son y quiénes son los candidatos

River se prepara para vivir una jornada electoral histórica este sábado. Los socios del Millonario tendrán la posibilidad de elegir al próximo presidente del club en las urnas, marcando el final de una gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D'Onofrio y continuó con Jorge Brito. El proceso incorporará por primera vez en la historia de la institución el sistema de voto electrónico, lo que promete agilizar significativamente el procedimiento. La convocatoria incluye a cinco listas de candidatos que buscarán conducir al club durante los próximos cuatro años.

La votación se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental. El horario establecido para que los socios ejerzan su derecho será de 10 a 20, con accesos habilitados por Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno. Para participar de los comicios, los hinchas deben cumplir con requisitos específicos: ser socios activos, mayores de 16 años y acreditar al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Además, resulta obligatorio tener abonada la cuota social correspondiente a septiembre de 2025, aunque existe la posibilidad de regularizar esta situación hasta el mismo día de la elección a través de RiverID.

El mecanismo de votación presentará una novedad significativa para la institución. Por primera vez, River implementará la boleta única electrónica en sus comicios presidenciales. El proceso constará de varios pasos: los socios deberán presentar su DNI físico ante el presidente de mesa, quien les entregará la boleta correspondiente. Luego insertarán la boleta en la impresora y seleccionarán su preferencia tocando el recuadro correspondiente en la pantalla táctil. Una vez confirmada la elección, se imprimirá la boleta con el voto registrado. El socio podrá verificar su elección colocando la boleta impresa sobre un dispositivo especial antes de depositarla definitivamente en la urna. Las autoridades del club estiman que los resultados se conocerán aproximadamente una hora después del cierre de los comicios.

Datos generales de la elección de River 2025

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025.

Horario: De 10 a 20 horas.

Lugar: Estadio Monumental.

Sistema de votación: Boleta única electrónica (primera vez en la historia del club).

Requisitos para votar: Ser socio activo, mayor de 16 años, con tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025 y tener abonada la cuota social de septiembre 2025.

Documento obligatorio: DNI físico.

Accesos habilitados: Figueroa Alcorta, Udaondo y estacionamiento interno.

Asunción del nuevo presidente: Lunes 3 de noviembre de 2025 a las 17 horas.

Stefano Di Carlo encabeza la lista del oficialismo con el frente "Filosofía River". El actual secretario general del club, de 36 años y nieto del histórico dirigente Osvaldo "Titi" Di Carlo, contará con el respaldo de Andrés Ballotta como vicepresidente primero, Ignacio Villarroel como vicepresidente segundo y Mariano Taratuty como vicepresidente tercero. La fórmula incluye en su nómina a Clara D'Onofrio, hija de Rodolfo D'Onofrio, como primera vocal, y cuenta con el apoyo de figuras emblemáticas del club como Beto Alonso. Di Carlo participó en las gestiones de D'Onofrio y Brito durante los últimos doce años en diversas áreas de la institución. Según los sondeos previos a la elección, esta lista concentra aproximadamente el 50% de la intención de voto.

La oposición presenta cuatro candidatos con diferentes propuestas para el club. Carlos Trillo, médico que obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2021, vuelve a competir con el frente "River Somos Todos" y aparece segundo en las encuestas con un 14% de intención de voto. Luis Belli encabeza la lista "River Primero" con Antonio Caselli como primer vocal, alcanzando aproximadamente un 12% en los sondeos. Pablo Lunati, ex árbitro internacional y reconocido hincha riverplatense, lidera el frente "Ficha Limpia en River" con un 10% de adhesión. Daniel Kiper completa el abanico de opciones con el frente "River Campeón Deportivo y Social".

Jorge Brito no podrá continuar en el cargo debido a las modificaciones estatutarias aprobadas en 2023. El actual presidente cumplirá todos los períodos permitidos por el nuevo estatuto y deberá abandonar su cargo independientemente de sus intenciones. La reforma estableció límites en los mandatos presidenciales, garantizando que habrá un cambio en la conducción del Millonario sin importar el resultado de las urnas. La asunción del nuevo presidente está programada para el lunes 3 de noviembre a las 17 horas, lo que permitirá que la nueva gestión tenga tiempo para resolver cuestiones contractuales del fútbol profesional antes del debut futbolístico oficial, que será el domingo 9 de noviembre en el Superclásico ante Boca.

El proceso electoral tuvo su etapa formal el viernes 29 de agosto cuando se presentaron las cinco listas ante la Junta Electoral encabezada por Ignacio Villarroel. Tras la presentación, la Junta contó con cinco días para hacer observaciones por posibles anomalías, mientras que las agrupaciones tuvieron otros cinco días para realizar las rectificaciones necesarias. Las elecciones definirán quién liderará River en el período 2025-2029, eligiendo no solo al presidente y sus tres vicepresidentes, sino también a 21 vocales titulares y 16 suplentes que conformarán la nueva Comisión Directiva. Se estima que aproximadamente 87 mil socios estarán habilitados para participar de los comicios que marcarán el inicio de una nueva etapa institucional.

Candidatos a presidente de River y sus agrupaciones