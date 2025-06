El inesperado guiño de Nicolás Otamendi a River antes del Mundial de Clubes

El inesperado guiño de Nicolás Otamendi a River: "Obviamente"

Nicolás Otamendi fue titular para la Selección Argentina ante Colombia en el empate 1 a 1 en el Estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas, y después del partido habló sobre su futuro. Si bien defenderá los colores de Benfica en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, lo cierto es que después de que dicho torneo finalice no se sabe en dónde seguirá su carrera. Sobre ello dejó un inesperado guiño hacia River Plate, que no tardó en impactar en el club más aún sabiendo de su fanatismo.

El central surgido de Vélez Sarsfield es hincha del "Millonario" y lo demostró en varias ocasiones. De hecho, ya estuvo en el radar de Marcelo Gallardo y compañía pero su arribo nunca se cerró. Ahora, con la posibilidad de que se concrete en un corto plazo, "Ota" fue consultado al respecto y sorprendió con sus palabras. Por supuesto, si esto sucede el defensor se sumaría recién para lo que reste del 2025 entre los torneos locales y la Copa Libertadores.

El mensaje de Otamendi que ilusiona a River antes del Mundial de Clubes

El "General" dialogó con Gastón Edul, una vez finalizado el encuentro, y el cronista le consultó lo que hará cuando finalice el vínculo con el equipo portugués en el que juega junto a Ángel Di María. "¿Resolviste tu futuro? ¿Te quedas allá?", preguntó el periodista de TyC Sports al experimentado futbolista. Su respuesta no se hizo esperar y esbozó: "Todavía no tengo nada resuelto. Obviamente juego el Mundial de Clubes con el Benfica. El contrato termina el 30 de junio y no tengo nada".

Así, el exhombre del Manchester City que enfrentará a Boca Juniors en la competencia dejó en claro que recién se iría del conjunto luso después del torneo, aunque no está confirmado si será así y mucho menos si vestirá la "Banda". Igualmente, en Núñez sueñan con esta chance más aún sabiendo sobre su pasión por los colores y que podría ser su última temporada en el fútbol europeo.

Nicolás Otamendi comienza otra vez a sonar en River

¿Cuándo juega River por el Mundial de Clubes?

River Plate vs. Urawa Red Diamonds de Japón - martes 17 de junio - 16 horas.

vs. Urawa Red Diamonds de Japón - martes 17 de junio - 16 horas. River Plate vs. Monterrey de México - sábado 21 de junio - 22 horas.

vs. Monterrey de México - sábado 21 de junio - 22 horas. River Plate vs. Inter de Italia - miércoles 25 de junio - 22 horas.

La lista de convocados por Gallardo para disputar el Mundial de Clubes