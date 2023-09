El Beto Alonso dejó en ridículo al Pollo Vignolo en ESPN por Boca: "Dejate de joder"

El "Beto" Alonso fulminó al "Pollo" Vignolo en ESPN y lo dejó en ridículo, mientras hablaban sobre River y Boca. La picante respuesta del ídolo del "Millonario" al conductor.

Norberto "Beto" Alonso visitó el estudio de Equipo F por ESPN y cruzó en vivo a Sebastián "Pollo" Vignolo. Mientras debatían acerca de la actualidad de River y de Boca también, uno de los máximos ídolos de la historia del "Millonario" no coincidió con una opinión del conductor y directamente lo dejó en ridículo ante sus habituales compañeros en el canal.

El exmediocampista de 70 años tuvo un intercambio picante con el relator cuando se refirió al "Xeneize", que avanzó con lo justo y por penales contra Almagro a los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. A pesar de que el líder del programa quiso destacar al conjunto de Jorge Almirón, el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 disparó contra el elenco de La Ribera por su flojo desempeño futbolístico.

El Beto Alonso cruzó al Pollo Vignolo y disparó contra Boca: "No le ganó a Almagro"

Mientras analizaban el encuentro entre el "Xeneize" y el conjunto que está 16° en la zona A de la Primera Nacional, el entrevistado miró al conductor y disparó: "Vos decís que Boca juega bien, escuchame... ¡No le ganó a Almagro!". "Bueno, es un partido", reaccionó el relator. "¡Y sí, es un partido!", le contestó el invitado.

"Beto, pero algo tiene. Si está en la semifinal de la Libertadores, sigue en la Copa Argentina...", insistió el "Pollo". "¡No le ganó a Almagro, hermano!", respondió el exfutbolista. "Pero bueno, son partidos...", reiteró el presentador. Sin embargo, Alonso sentenció: "¿Almagro sabés dónde está? ¡En el fondo del mar! Pobre la gente de Almagro, no tengo nada contra la gente de Almagro. Pero, flaco... ¡Almagro!".

El Beto Alonso cruzó al Pollo Vignolo por Boca.

"No me gusta cómo juega Boca, juega mal. No me vengan a decir que Boca juega bien, dejate de joder...", destacó el ex Vélez. Al mismo tiempo, el exvolante ofensivo declaró que "llega por penales" y preguntó: "¿Cuántos partidos ganó Boca de los últimos?". No obstante, elogió a Sergio "Chiquito" Romero cuando aseveró que "tiene un arquero que ataja penales, que es muy importante, te hace ganar un partido". De paso, remató con una gran seguridad: "¿Si le tengo que patear a Romero? Se la clavo al lado del palo".

