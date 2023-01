El agente de Quintero filtró lo que nadie sabía de la salida del crack de River

El representante del colombiano, Juan Fernando Quintero, habló de su salida de River Plate y sorprendió a todos con sus dichos. Rodrigo Riep fue contundente y filtró los motivos por los que el mediocampista se fue del club.

El representante de Juan Fernando Quintero reveló lo que nadie sabía de la salida del mediocampista, quien hace unas semanas dejó River Plate para sumarse a Junior de Barranquilla (Colombia). Por este motivo, su agente salió a aclarar la situación y no se guardó nada a la hora de referirse al deseo del enganche con respecto a su presente y futuro.

Rodrigo Riep dialogó con Radio La Red y fue contundente cuando habló de "Juanfer" y sus razones para dejar Núñez y volver a Barranquilla. Es que, si bien la "Banda" hizo todo lo posible para retenerlo por pedido de Martín Demichelis, esto no se concretó y el autor del segundo gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca regresó a Colombia. Más allá de esto, Quintero todavía sueña con que en algún momento estará de nuevo en el Estadio Monumental.

"No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en el club. Me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse ahí. (Martín) Demichelis quería que continúe, lo llamó. Yo quería que continúe acá", declaró el agente del colombiano que brilló con el "Millo" en sus dos pasos por la institución. Claro que, los hinchas tendrán que aguardar un tiempo más para disfrutarlo nuevamente con la banda roja.

Por qué Juanfer Quintero se fue de River: el inconveniente que tuvo el club

Por otro lado, Riep se refirió a uno de los problemas que tuvieron para sellar un nuevo vínculo tal como deseaban: "El BCRA (Banco Central de la República Argentina) no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe, pero no se pudo. No se podía hacer una 'chanchada'". Mientras tanto, Quintero seguirá en Junior y esperará para vestir otra vez la "Banda" roja.

Los números de Juan Fernando Quintero en River

Quintero no seguirá en River en esta temporada. El mediocampista, quien volvió al "Millonario" en 2022, arregló su vínculo con Junior hasta fines de 2023. El colombiano tuvo un gran nivel, pero no le alcanzó para que los de Núñez levanten nuevamente un título. Igualmente, sus números con la "Banda" son más que importantes entre las dos etapas que tuvo.

En cuanto a su paso por "El Millonario", Juanfer disputó un total de 97 partidos, marcó 19 goles y brindó 16 asistencias. Con la camiseta de River ganó cuatro títulos: Supercopa Argentina 2017, Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019.