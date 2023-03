Demichelis, DT de River, destrozó a Fassi, presidente de Talleres: "Muy mal"

Martín Demichelis, DT de River, le contestó a Andrés Fassi luego de que el presidente de Talleres lo ninguneara. Y hasta lo chicaneó porque "como cordobés, es un muy mal contador de chistes".

La batalla mediática entre Martín Demichelis y Andrés Fassi continúa y sumó otro capítulo. Después de que el presidente de Talleres de Córdoba ninguneara al entrenador de River al afirmar que "podría ser ayudante de campo" de Javier Gandolfi, ahora el exdefensor de la Selección Argentina se la devolvió y lo destrozó tras el 3-0 de su equipo a Racing de Córdoba por la Copa Argentina 2023.

El ex Bayern Múnich de Alemania habló en la conferencia de prensa y también fue entrevistado por TyC Sports, apenas culminado el encuentro en Santiago del Estero. Allí, entre otras cosas, le preguntaron por los polémicos dichos del empresario y el director técnico lo cruzó duramente al igual que al DT de Lanús, Frank Darío Kudelka.

La furiosa contestación de Demichelis a Kudelka

El estratega de River cruzó al mandamás de Talleres y a Kudelka, que había dicho que Demichelis "se siente en un trono" por el rol que ocupa actualmente, luego de que protestara porque "no había aire acondicionado" en el camarín visitante de La Fortaleza. "Llegamos una hora y 45 minutos previo al partido. Con la poca ventilación de ese vestuario, más no tener aire acondicionado, la pasamos mal. Desconocía la situación", se defendió el ex Manchester City de Inglaterra.

"Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador y trato de cumplir los protocolos que el fútbol argentino manda. No me paré yo, yo no me pongo en el trono de nadie", argumentó el cordobés. Ante las acusaciones de soberbia por parte de su colega del "Granate" tras la queja de Demichelis porque Kudelka no lo saludó, el exzaguero recordó: "Soy de un pueblo muy humilde (Justiniano Posse)". Incluso, remarcó que "en el pueblo te cruzás diez veces en el mismo día a la misma persona y la saludás diez veces, con las mismas ganas y alegría". "Entendí, por protocolo, que el entrenador local va a saludar al visitante", reiteró. Más allá de eso, aseguró que cuando lo vea le dará "incluso un abrazo".

Demichelis, molesto en la conferencia de prensa como DT de River.

Demichelis liquidó a Fassi: "Muy mal contador de chistes"

Acerca de las declaraciones del empresario de que "Micho" podría ser "ayudante de campo" de Gandolfi, el entrenador disparó: "Me sorprendió desde el lado de Andrés, a quien conozco. En dos oportunidades me ofreció el cargo. Llenó de mensajes y llamadas a mi representante...". "Me sorprende. Me subo a las declaraciones de Jorge Brito (presidente de River): como cordobés que es, es muy mal contador de chistes", completó.

La respuesta inicial de Brito a Fassi

En la entrevista con Radio La Red (AM 910), el máximo dirigente de "La Banda" no se guardó nada y hasta chicaneó al empresario al asegurar que "Fassi para hacer chistes es bastante malo. No son para hacer sobre otros, más si no lo conoce". "Lo respeto como dirigente, pero la frase fue desafortunada, hablando de otra persona", amplió. Además, expresó que "si fue en un ámbito privado puede ser, pero si lo hizo como una declaración pública fue desafortunado".