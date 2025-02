Chau fútbol: un campeón con Independiente y con River anunció su retiro

Este martes, un futbolista con extensa trayectoria en el fútbol argentino anunció su retiro como profesional. Se trata de Nicolás Domingo, mediocampista de 39 años con último paso por Arsenal de Sarandí en la Primera Nacional y campeón con Independiente de la Copa Sudamericana 2017. El anuncio lo realizó a través de un extenso mensaje en sus historias de Instagram.

"Ahora sí puedo decir que llegó el final. Que ese gran sueño lo viví despierto. Se cierra una hermosa etapa en mui vida, pero estoy listo para el siguiente viaje", escribió Domingo, quien también ganó tres títulos con la camiseta de River Plate y fue figura en el ascenso de Banfield a la Primera División en 2014. También anunció que su futuro continuará dentro del ambiente del fútbol, posiblemente vinculado a la dirección técnica: "Estar del otro lado de la línea de cal será el nuevo destino", sentenció. Además, anotó el gol de la victoria del equipo del 'Viaducto' ante Alvarado en la última fecha de la pasada temporada, el cual salvó al conjunto del sur del Gran Buenos Aires de descender a la Primera B Metropolitana.

El mensaje completo de Nicolás Domingo anunciando su retiro en redes sociales: "Hermosa etapa"

Soy feliz por haberlo vivido. Recuerdo como si fuera hoy cuando tenía 7 años y solo soñaba con ser jugador profesional y entonces estaba enojado con mi mamá, por el simple hecho que me había hecho nacer lejos de Bs. As., pobre mi vieja, pero yo creía que no iba a poder jugar en River , pues estaba muy lejos. Pero ese día llegó, y ese sueño se comenzó a transformar en realidad.

Febrero del 2000, tenía 14 años cuando me fui de mi querido Totoras con un bolso lleno de sueños por cumplir. Fueron pasando los años, compartiendo en la pensión con infinitos compañeros, el secundario, mi primer trabajo en Caja del club y también el terciario, entrenamientos, partidos, momentos buenos y los no tantos... Y un día llegó ser sparring de la Selección, que un tal Loco Bielsa me lleve 2 amistosos al banco de la Mayor, inimaginable en cualquiera de mis sueños. Con ello llegó mi primer contrato, y finalmente sí, ese tan ansiado día, un 29 de mayo del 2005, en el Monumental , vs. Gimnasia, mi viejo en la tribuna y faltando 15' me llamó el Negro Astrada y me hizo debutar en mi tan querido River Plate. El viaje comenzó definitivamente.

Y llegó el último partido, un 27 de octubre del 2025. Tan solo 19 años después, sin dudas qué maravilloso viaje. Arsenal 1-0, gol incluido. Lo hice con tanta pasión, con tanto compromiso, con tanta dedicación, con tanto profesionalismo, como si fuera siempre ese primer día.

Ahora sí puedo decir que llegó el final. Que ese gran sueño lo viví despierto. Se cierra una hermosa etapa en mui vida, pero estoy listo para el siguiente viaje. Estar del otro lado de la línea de cal será el nuevo destino. Que la pelota nos siga encontrando.

Gracias fútbol. Sonrío porque sucedió.

El comunicado que publicó Domingo en sus historias de Instagram anunciando su retiro.

Los números de Nicolás Domingo en su carrera como futbolista profesional