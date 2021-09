Alarma en River: Matías Biscay, la mano derecha de Gallardo, dio positivo de COVID

El ayudante de campo de Marcelo Gallardo, Matías Biscay, dio positivo de Covid y crece la preocupación en el "Millonario" para lo que se viene.

El COVID-19 vuelve a ser noticia fuerte en River Plate. Nuevamente estuvo en los pasillos del Estadio Monumental y esta vez recayó en la mano derecha de Marcelo Gallardo. En los testeos realizados previos al clásico ante Independiente por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el ayudante de campo del "Muñeco", Matías Biscay dio positivo y preocupa al "Millonario".

A pesar de que los jugadores dieron negativo, es posible que tuvieran contacto estrecho con él, por lo que significaría un problema para River, que en 2021 ya pasó por una situación similar. Ante esa situación, el DT tuvo que maniobrar con lo que tenía disponible en el plantel en los duelos ante Boca Juniors por el torneo local y en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe respectivamente.

No es el primer caso en estas últimas semanas en el entorno de "Millonario". La médica deportóloga que trabaja dentro del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, Sandra Rossi también dio positivo el pasado 24 de agosto. En aquella ocasión, todo el plantel dio negativo incluido el resto del equipo del "Muñeco" en el banco.

Lo que se viene para River Plate

El próximo domingo 5 de septiembre a las 21:15, horas después del partido de la Selección Argentina ante Brasil, el elenco de Núñez recibirá en su estadio a Independiente. El "Rojo" de Avellaneda está tercero detrás de Talleres y Lanús (comparten la punta y la "T" está arriba por diferencia de gol). El "Millonario", que venció a Sarmiento de Junín la fecha anterior, está a dos unidades de los punteros y buscará escalar en la tabla para pelear arriba.

El "Pato" Fillol internado por COVID

El ex arquero de la Selección Argentina y hoy Coordinador general del departamento de arqueros de River Plate fue internado el pasado 31 de agosto por precaución luego de dar COVID positivo el 22 de dicho mes. Presentó algunas manifestaciones físicas compatibles con el virus, se realizó el hisopado el día siguiente en su San Miguel del Monte natal y se confirmó el diagnóstico. Comunicando las complicaciones que lo afectan anunció en sus redes la noticia de la internación.

"Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho", fueron las palabras del ex campeón del mundo en 1978 a través de su cuenta de Twitter.