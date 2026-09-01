River picanteó a Boca por el invicto de Lionel Messi en el estadio Monumental: "En casa"

River Plate aprovechó la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina para lanzar un palazo para Boca Juniors. A través de las redes sociales, el "Millonario" destacó los números del astro rosarino en el Estadio Monumental remarcando que allí estuvo invicto, cosa que no sucedió en La Bombonera. Por supuesto, el posteo con todos los goles del diez campeón de todo con la "Albiceleste" no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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River picanteó a Boca con el invicto de Messi en el Monumental

"Una historia invicta en el Monumental: 28 partidos, 19 goles, 22 victorias y 6 empates", escribieron en las redes del elenco de Núñez haciendo referencia a las estadísticas de Messi jugando allí. En cancha del "Xeneize", por otro lado, disputó 9 encuentros de los cuales ganó seis, empató dos y perdió el restante. El mismo fue contra Uruguay, ya que el equipo de Marcelo Bielsa ganó por 2 a 0 en noviembre del 2023 terminando así con el récord del diez en dicho recinto.

Los partidos de Messi jugando en el Monumental

Argentina 2-0 Perú - Eliminatorias - 09/10/2005.

2-0 Perú - Eliminatorias - 09/10/2005. Argentina 2-0 Chile - Eliminatorias - 13/10/2007.

2-0 Chile - Eliminatorias - 13/10/2007. Argentina 3-0 Bolivia - Eliminatorias - 17/11/2007.

3-0 Bolivia - Eliminatorias - 17/11/2007. Argentina 1-1 Ecuador - Eliminatorias - 15/06/2008.

1-1 Ecuador - Eliminatorias - 15/06/2008. Argentina 1-1 Paraguay - Eliminatorias - 04/09/2008.

1-1 Paraguay - Eliminatorias - 04/09/2008. Argentina 2-1 Uruguay - Eliminatorias - 11/10/2008.

2-1 Uruguay - Eliminatorias - 11/10/2008. Argentina 4-0 Venezuela - Eliminatorias - 28/03/2009.

4-0 Venezuela - Eliminatorias - 28/03/2009. Argentina 1-0 Colombia - Eliminatorias - 06/06/2009.

1-0 Colombia - Eliminatorias - 06/06/2009. Argentina 2-1 Perú - Eliminatorias - 10/10/2009.

2-1 Perú - Eliminatorias - 10/10/2009. Argentina 4-1 España - amistoso - 07/09/2010.

4-1 España - amistoso - 07/09/2010. Argentina 4-0 Albania - amistoso - 20/06/2011.

4-0 Albania - amistoso - 20/06/2011. Argentina 4-1 Chile - Eliminatorias - 07/10/2011.

4-1 Chile - Eliminatorias - 07/10/2011. Argentina 1-1 Bolivia - Eliminatorias - 11/11/2011.

1-1 Bolivia - Eliminatorias - 11/11/2011. Argentina 4-0 Ecuador - Eliminatorias - 02/06/2012.

4-0 Ecuador - Eliminatorias - 02/06/2012. Argentina 3-0 Venezuela - Eliminatorias - 22/03/2013.

3-0 Venezuela - Eliminatorias - 22/03/2013. Argentina 0-0 Colombia - Eliminatorias - 07/06/2013.

0-0 Colombia - Eliminatorias - 07/06/2013. Argentina 3-0 Trinidad y Tobago - amistoso - 04/06/2014.

3-0 Trinidad y Tobago - amistoso - 04/06/2014. Argentina 1-0 Chile - Eliminatorias - 24/03/2017.

1-0 Chile - Eliminatorias - 24/03/2017. Argentina 1-1 Venezuela - Eliminatorias - 06/09/2017.

1-1 Venezuela - Eliminatorias - 06/09/2017. Argentina 3-0 Bolivia - Eliminatorias - 09/09/2017.

3-0 Bolivia - Eliminatorias - 09/09/2017. Argentina 3-0 Uruguay - Eliminatorias - 10/10/2021.

3-0 Uruguay - Eliminatorias - 10/10/2021. Argentina 2-0 Panamá - amistoso - 23/03/2022.

2-0 Panamá - amistoso - 23/03/2022. Argentina 1-0 Ecuador - Eliminatorias - 07/09/2023.

1-0 Ecuador - Eliminatorias - 07/09/2023. Argentina 1-0 Paraguay - Eliminatorias - 12/10/2023.

1-0 Paraguay - Eliminatorias - 12/10/2023. Argentina 1-1 Venezuela - Eliminatorias - 10/10/2024.

Argentina 6-0 Bolivia - Eliminatorias - 15/10/2024.

6-0 Bolivia - Eliminatorias - 15/10/2024. Argentina 1-1 Colombia - Eliminatorias - 10/06/2025.

1-1 Colombia - Eliminatorias - 10/06/2025. Argentina 3-0 Venezuela - Eliminatorias - 04/09/2025.

Los números de Messi en la Selección Argentina

A lo largo de su carrera con la selección mayor, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias. De esta manera, se convirtió en el futbolista con más presencias, máximo goleador y máximo asistidor de la historia argentina. Además, participó directamente en 193 goles y consiguió 134 victorias con la camiseta nacional.

Títulos de Messi en la Selección Argentina