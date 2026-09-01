Las mejores 10 frases de Lionel Messi en la Selección Argentina

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina puede reconstruirse también a través de sus propias palabras. Hubo momentos de ilusión, dolor, bronca, liderazgo y desahogo: declaraciones que, con el paso del tiempo, adquirieron un significado diferente a medida que el capitán fue completando una carrera extraordinaria con la Albiceleste.

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Desde aquel adolescente que soñaba públicamente con ser campeón del mundo hasta el futbolista que finalmente levantó la Copa en Qatar, Messi atravesó una transformación profunda. En el medio quedaron finales perdidas, una renuncia que duró apenas semanas, títulos históricos y frases que se incorporaron para siempre al imaginario popular. Este es un repaso por diez de las más significativas.

1. “Tengo la ilusión de ser campeón del mundo”

En 2006, con apenas 18 años y a punto de disputar su primer Mundial, Messi ya hablaba del máximo objetivo posible. La frase resulta especialmente significativa vista desde el presente: aquel deseo que expresaba como una ilusión terminaría convirtiéndose en realidad 16 años después, en Qatar.

Fue el comienzo de una historia que durante mucho tiempo pareció tener un final imposible. Messi todavía era una promesa y la comparación con Diego Maradona ya aparecía en las conversaciones alrededor de la Selección.

2. “Sólo quería levantar la Copa”

El Mundial de Brasil 2014 dejó una de las imágenes más dolorosas de la carrera de Messi con Argentina. La Selección perdió la final ante Alemania en el Maracaná y el delantero recibió el Balón de Oro del torneo, un reconocimiento individual que poco podía compensar la derrota.

Su frase después de aquella final sintetizó precisamente esa diferencia: los premios personales nunca habían sido el objetivo principal. Lo que Messi quería era levantar la Copa del Mundo.

3. “Se terminó para mí la Selección”

Probablemente ninguna frase represente mejor el punto más bajo de su relación con Argentina. En 2016, después de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario y fallar su penal en la definición, Messi anunció que dejaba la Selección.

Había perdido cuatro finales con la Mayor y la frustración terminó por desbordarlo. Sin embargo, aquella decisión duraría menos de dos meses: el propio Messi reconsideró su postura y volvió a ponerse la camiseta argentina.

Lionel Messi.

4. “Amo demasiado a mi país y esta camiseta”

La vuelta de Messi estuvo acompañada por una explicación que modificó el tono de su despedida. El futbolista reconoció que había pensado seriamente en abandonar el seleccionado, pero puso en primer plano el vínculo que mantenía con Argentina. La frase marcó un quiebre: el mismo jugador que había dicho que no quería continuar encontró en ese amor por la camiseta el argumento para regresar.

5. “Este grupo se lo merecía de verdad”

El 10 de julio de 2021 se terminó una espera que parecía interminable. Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná y Messi consiguió finalmente su primer título con la Selección Mayor. Después de la conquista, el capitán eligió destacar al grupo antes que a sí mismo. Aquella Copa América no fue solamente su primer trofeo con la Mayor: también fue el comienzo de una etapa completamente diferente para la Selección.

6. “Necesitaba sacarme esta espina”

La conquista de 2021 tuvo además una dimensión profundamente personal. Messi había acumulado años de críticas y derrotas en finales y el título conseguido en Brasil funcionó como una suerte de liberación.

El propio jugador reconoció que necesitaba conseguir algo con la Selección después de tantas noches en las que había terminado triste. La frase quedó asociada a uno de los momentos más importantes de su carrera internacional.

7. “Que la gente confíe”

El debut de Argentina en Qatar 2022 no pudo ser peor: derrota 2-1 ante Arabia Saudita y una Selección obligada a reaccionar desde el comienzo del Mundial. Messi, lejos de esconderse detrás del golpe, asumió nuevamente el papel de líder y pidió confianza. Cuatro semanas después, aquella declaración adquiriría otra dimensión: Argentina sería campeona del mundo y Messi levantaría finalmente el trofeo que había perseguido durante toda su carrera.

8. “¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá”

No todas las frases memorables de Messi tuvieron que ver con grandes discursos. En los cuartos de final de Qatar, después del partido contra Países Bajos, una respuesta espontánea durante una entrevista pasó a ser uno de los momentos más virales de aquel Mundial.

La frase dirigida a Wout Weghorst trascendió rápidamente el fútbol. El episodio mostró una faceta menos habitual del capitán: la de un Messi enojado, provocador y completamente metido en el clima de una eliminatoria caliente.

9. “Sabía que Dios me la iba a regalar”

El 18 de diciembre de 2022, Messi consiguió aquello que había buscado durante toda su carrera. Argentina empató 3-3 con Francia y ganó la final por penales. Después del partido, el capitán habló de una sensación que había tenido durante el torneo: que la Copa finalmente iba a ser suya. La frase sintetizó el componente emocional de una conquista que cerró una de las grandes discusiones de la historia del fútbol argentino.

Lionel Messi.

10. “Gracias Dios por hacerme argentino”

Si hubiera que elegir una frase para cerrar toda la historia, probablemente sea esta. El 31 de agosto de 2026, después de más de dos décadas con la Selección, Messi comunicó su retiro y eligió agradecer por haber nacido argentino.

La declaración funciona como el reverso perfecto de aquella frase de 2016 en la que había dicho que la Selección se había terminado para él. Entre ambas quedaron los títulos, las derrotas, las críticas y, finalmente, la Copa del Mundo.