Por qué llaman "Cabra" o "GOAT" a Messi: qué significa

Si alguna vez viste una publicación sobre Lionel Messi acompañada por la imagen de una cabra, no es una referencia a un apodo relacionado con su personalidad ni con una característica particular del futbolista. La explicación está en una palabra inglesa que se convirtió en uno de los mayores elogios dentro del deporte.

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GOAT es el acrónimo de Greatest Of All Time, una expresión que puede traducirse como “el mejor de todos los tiempos”. Con el paso de los años, el término comenzó a utilizarse para referirse a los atletas considerados excepcionales dentro de sus disciplinas y terminó asociado de manera particular a Messi.

¿Qué significa GOAT y por qué se traduce como “cabra”?

La confusión surge porque “goat” significa literalmente “cabra” en inglés. Pero, cuando se utiliza en el contexto deportivo, la palabra adquiere otro significado: funciona como una sigla formada por las iniciales de Greatest Of All Time. Es decir, cuando alguien llama GOAT a Messi, no está diciendo que el futbolista sea una “cabra”. Está afirmando que es el mejor jugador de todos los tiempos.

La expresión no fue creada específicamente para Messi. Según DAZN, comenzó a utilizarse en Estados Unidos hace varias décadas para referirse a grandes figuras del deporte que habían alcanzado una influencia extraordinaria. Entre los atletas que recibieron esta consideración aparecen nombres como Muhammad Ali, Michael Jordan y Tiger Woods.

Con el crecimiento de las redes sociales, el término se volvió todavía más popular. La imagen de una cabra, entonces, pasó a funcionar como una manera visual y sencilla de decir que un deportista es el GOAT.

¿Por qué Messi es considerado el GOAT?

En el caso de Messi, el término está relacionado con una carrera marcada por títulos, récords y una enorme cantidad de reconocimientos individuales. Pero hubo un momento que terminó de potenciar la utilización del apodo: la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Hasta ese momento, Messi ya había construido un palmarés extraordinario con el Barcelona y había conseguido títulos importantes con Argentina, entre ellos la Copa América 2021. Sin embargo, la Copa del Mundo era el trofeo que todavía faltaba en su colección.

Lionel Messi.

El 18 de diciembre de 2022, Argentina empató 3-3 con Francia en la final del Mundial y se impuso por penales. Messi marcó dos goles durante el partido y finalmente levantó la Copa del Mundo. Para millones de hinchas, aquella conquista terminó de reforzar el argumento de quienes lo consideraban el mejor futbolista de la historia.

El Mundial no creó el término GOAT ni fue la razón por la que comenzó a utilizarse para hablar de Messi. Pero sí acentuó su asociación con el futbolista argentino, especialmente después de que consiguiera el único gran trofeo que todavía se le señalaba como pendiente.

Messi, la “cabra” y un debate que atraviesa generaciones

La utilización de GOAT también refleja una discusión mucho más antigua: ¿quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? En el fútbol, el debate suele enfrentar épocas, estilos y generaciones. Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff y otros grandes nombres aparecen habitualmente en esa conversación. La particularidad de Messi es que su carrera atravesó buena parte de la era de las redes sociales, donde la expresión GOAT se convirtió en una etiqueta global.