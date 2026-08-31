Freitas se fue de River a Flamengo con un palito al Chacho Coudet: "Mi posición"

Joaquín Freitas se fue de River Plate rumbo a Flamengo de Brasil, que abonará alrededor de 15 millones de dólares por el 80% del pase. El mediapunta de apenas 19 años fue uno de los pocos que se salvó del incendio del ciclo negativo de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador, aunque antes del viaje a Río de Janeiro le tiró un palito al director técnico por el puesto en el que lo colocaba dentro de la cancha.

"Mi experiencia en River fue muy positiva, esto se dio todo muy rápido", señaló el joven delantero en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de emprender el vuelo de casi tres horas hacia Río. Consultado acerca de su vínculo con el director técnico anterior al interinato de Leonardo Ponzio, reconoció: "Me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero estoy súper agradecido...".

Muy sincero, Freitas declaró antes de subirse al avión acerca de su paso por River en general: "La verdad que fue todo muy positivo, lo disfruté mucho. A la gente, al club y a todos les estoy muy agradedido, así que ahora a disfrutar de esta oportunidad". Al mismo tiempo, recalcó que "es algo que se dio muy rápido pero bueno, son cosas del fútbol, así que ahora a disfrutar de todo".

Con respecto al "Chacho" Coudet, el ex Acassuso aclaró: "La verdad que conmigo, él y su cuerpo técnico siempre se mostraron diez puntos, les estoy agradecido. Me tocó jugar en una posición en la que no era la mía, pero siempre quería jugar, sumar minutos donde me tocara". "Y si así lo veía el técnico, era porque veía que me podía desarrollar en esa posición, entonces yo estaba tranquilo, así que agradecimiento con él y todo su cuerpo técnico", profundizó.

Freitas habló tras la salida de River rumbo a Flamengo (ESPN).

Sobre el inesperado traspaso a Flamengo, "Joaco" manifestó que estará "desde donde toque sumar. Si puede ser de delantero, va a ser de delantero. Si toca de extremo, de extremo. Si es de volante, de volante, pero sumar desde donde sea". Por último, aseveró: "No tuve la oportunidad de hablar con Agustín Rossi y Nicolás de la Cruz porque fue todo muy rápido, pero cuando llegue me voy a poner en contacto con ellos. El primer objetivo será adaptarme lo más rápido posible, sumar todos los minutos que deseo, que tengo expectativa, y si se puede ganar un título bienvenido sea".

Los números de Freitas en River