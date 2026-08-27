Coudet confirmó que se va de River: "Es insostenible sin resultados"

Eduardo "Chacho" Coudet no seguirá como técnico de River Plate. Stéfano Di Carlo junto a Enzo Francescoli y el entrenador, anunciaron que este último no seguirá en su cargo. El mandamás comunicó que fue la decisión del DT, pero que tanto él como el ídolo la aceptaron en las últimas horas dando por finalizado el ciclo al frente del "Millonario". A su vez, confirmó que Leonardo Ponzio se hará cargo del plantel junto a Marcelo "Pichi" Escudero como ayudante.

"A partir de lo que fue el partido de ayer Chacho nos ha expresad a Enzo y a mí en una conversación privada su voluntad que es de dar un paso al costado. Hemos respaldado de manera categórica y lo hemos acompañado como también esta decisión. Es la manera correcta, dando la cara acá las mismas personas que nos encontramos en este estrado cuando lo presentamos", fue la introducción del presidente del club de Núñez.

Coudet se despidió de River

En cuanto al balance, tuvimos un arranque a nivel deportivo, personal bueno. Poder jugar una final, ser primero en un grupo de clasificación de copa y después una segunda mitad en la que no arrancamos bien. Hemos dicho desde un principio que había un proceso que muchas veces con el tiempo es insostenible sin los resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro de que acá hay que ganar y jugar bien.

En los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más por las circunstancias que todos saben y los jugadores se iban entendiendo mejor. Pero la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados que no se nos da. No es echarle la culpa a la desgracia o a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la copa.

Es un punto de inflexión y lo he dicho desde el primer momento, los plazos son lógicos y la exigencia que requiere este club que me encanta. Soy un agradecido al club, a su gente. Agradecer a la gente, a mi cuerpo técnico, a los directivos. Sobre todo agradecido a los jugadores que hemos armado un gran plantel que con el tiempo va a dar muchísimas alegrías. El tiempo va a poner en orden las cosas. Va a ser un plantel que va a darle a River muchas alegrías y títulos. Desde mi lugar ahora apoyar y desear lo mejor. Simplemente gracias a todos. Esto es fútbol y a veces las cosas salen así. Es la explicación y le ponemos punto final a esto.

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