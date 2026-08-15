Ricardo Gareca destrozó sin filtro al chileno Carlos Palacios: "Inteligencia"

Ricardo Gareca destrozó sin filtro a Carlos Palacios, futbolista chileno que actualmente se desempeña en Boca Juniors y al que dirigió en la selección de Chile. El entrenador argentino no se guardó nada con respecto al volante que dejó atrás su lesión, volvió a la lista de convocados del "Xeneize" y está listo para sumar minutos en cancha. El "Tigre" lo conoce muy bien y lo definió en pocas palabras en una reciente entrevista en la que también destacó algunas de sus virtudes.

Ricardo Gareca destrozó al chileno Carlos Palacios

"La exigencia demanda un 100% en todo. No puedo asegurarlo, pero esta clase de jugadores son muy importantes, muy talentosos y que muchas veces terminan desperdiciándolo porque no tienen la inteligencia suficiente para estar en esta clase de equipos", esbozó Gareca con respecto al futbolista que renunció a vestir la camiseta del seleccionado en plenas Eliminatorias cuando él era el DT.

A su vez, el técnico con pasado en Vélez Sarsfield y campeón del mundo con la Selección Argentina aseveró en diálogo con Radio ADN: "La duda que nos invade cuando vemos jugadores de estas características es si es un muchacho inteligente o no, saber el lugar en el que uno está". Por otro lado, no se mostró para nada conforme con las críticas que recibió durante su gestión en la "Roja" en la que acumuló un total de 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas en 17 compromisos dirigidos.

Carlos Palacios, apuntado por Ricardo Gareca

Gareca apuntó contra los que lo criticaron como DT de la selección de Chile

"Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, que no trabajaba y habaron cualquier barbaridad", lanzó el "Tigre" con respecto a las críticas que recibió mientras se desempeñaba como DT de Chile. A su vez, reveló que vivía en dicho país y se quedó allí para estar con los dirigentes e ir todos los días cerca de la federación. "Los entendidos, que entienden y creen saber todo de esto, decían que yo era un vago, que gano millones de dólares", cerró en un tono irónico acerca de quienes lo cuestionaron.

Cabe destacar que su ciclo al frente de la "Roja" dio inicio en enero 2024 con el plan de clasificar al seleccionado al Mundial 2026, lo cual claramente no consiguió. De hecho, su etapa como técnico del equipo terminó poco más de un año después en junio del 2025 debido a los malos resultados obtenidos. En ese momento, sus dirigidos cayeron ante Bolivia y quedaron si chances matemáticas de meterse en la Copa del Mundo, tal como sucedió tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, aunque para el certamen que terminó el pasado 19 de julio había más cupos disponibles.

Los números de Carlos Palacios en su carrera