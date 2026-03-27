La ​selección de fútbol de Bolivia remontó para vencer el jueves 2-1 a Surinam en la ‌semifinal del repechaje ‌intercontinental, y mantiene vivas sus esperanzas de participar en una Copa del Mundo por primera vez desde 1994.

La selección sudamericana se enfrentará el martes a Irak en la final del repechaje por un lugar en el Grupo I del Mundial ​junto a Francia, ⁠Noruega y Senegal, mientras que el intento de ‌Surinam de llegar a la fase ⁠final por primera vez terminó ⁠tras desperdiciar la ventaja que obtuvo al comienzo de la segunda mitad.

En el primer tiempo del partido ⁠disputado en el estadio BBVA de Monterrey, ​en el norte de México, Surinam ‌generó varias opciones de gol ‌que no concretaron.

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Fue en los primeros minutos ⁠de la parte complementaria cuando la selección de la Concacaf se puso en ventaja por conducto de Liam Van Gelderen, quien reaccionó con rapidez ​a un ‌forcejeo caótico en el área chica, aprovechó un balón suelto que el portero Guillermo Viscarra no logró atrapar o despejar, y remató a placer desde corta distancia a ⁠los 48 minutos.

Bolivia empató a los 72 minutos cuando el suplente Moisés Paniagua metió el balón pegado al poste izquierdo con un puntapie tras un desvío defensivo en el área.

Bolivia continuó presionando en busca del segundo gol, y provocó un tiro penal a ‌los 78 minutos cuando el defensor Leo Abena cometió falta al delantero Juan Godoy dentro del área. Un minuto después, Miguel Terceros se encargó de transformarlo, completando así la remontada de "La Verde", provocando la ‌algarabía de los miles de aficionados bolivianos que asistieron al estadio.

El partido contó con la presencia del presidente ‌de la FIFA, ⁠Gianni Infantino, y ofreció un adelanto del recinto que albergará cuatro partidos del ​Mundial, que también se jugará en Estados Unidos y Canadá.

Con información de Reuters