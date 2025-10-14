Real Oviedo vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Por la fecha 9 de la Liga, Espanyol y Real Oviedo se enfrentan el viernes 17 de octubre desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Espanyol

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Levante en el Carlos Tartiere. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Betis. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 6 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 9 Espanyol 12 8 3 3 2 0 17 Real Oviedo 6 8 2 0 6 -10

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Osasuna: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Espanyol, según país