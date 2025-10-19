Real Madrid vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El cotejo entre Real Madrid y Juventus, por la fecha 3 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Juventus
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
Real Madrid logró un triunfo por 5-0 ante Kairat Almaty.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions
Juventus viene de empatar 2-2 ante Villarreal..
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y fue Juventus quien ganó 1 a 3.
Horario Real Madrid y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas