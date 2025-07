Real Madrid vs Borussia Dortmund por Mundial de Clubes: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid buscará mantener su histórico récord perfecto en el Mundial de Clubes cuando se enfrente al Borussia Dortmund este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en una revancha de la final de Champions League 2024. Los merengues, dirigidos por Xabi Alonso, llegan con 16 victorias en 19 partidos disputados en este torneo y como pentacampeones de la competición, mientras que el conjunto alemán atraviesa una racha extraordinaria de nueve triunfos en sus últimos diez encuentros bajo el mando de Niko Kovac.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Borussia Dortmund, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid y Borussia Dortmund por los cuartos de final del Mundial de Clubes se jugará este sábado 5 de julio de 2025, a partir de las 17:00 horas (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+ y DAZN. El árbitro principal del partido será Ramon Abatti.

El conjunto merengue llega a este compromiso tras superar de manera convincente a la Juventus en los octavos de final, donde mostró un fútbol fluido y contundente que reflejó el trabajo realizado por Xabi Alonso desde su llegada al banquillo. Los blancos registraron 11 remates al arco contra la Vecchia Signora, con siete jugadores diferentes aportando al ataque, aunque fue el joven Gonzalo García quien definió el encuentro con su gol en el segundo tiempo.

Bajo la dirección técnica del ex mediocampista vasco, el Real Madrid ha mostrado mayor flexibilidad táctica y un incremento notable en la intensidad física, características que han sido clave para mantener su racha perfecta en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Alonso han ganado 16 de los 19 partidos disputados en la historia de este torneo, siendo Al-Hilal el único equipo capaz de frenarlos desde 2014, lo que los convierte en los máximos favoritos para alzarse nuevamente con el título.

Una de las principales novedades para este encuentro será el regreso de Kylian Mbappé, quien se recuperó de la gastroenteritis que lo afectó días atrás y ya tuvo minutos ante la Juventus. El delantero francés, ganador del Pichichi en La Liga, competirá por un lugar en el once inicial con Gonzalo García, quien ha sorprendido gratamente con cuatro participaciones de gol en lo que va del torneo y se ha ganado el reconocimiento del cuerpo técnico merengue.

Por su parte, el Borussia Dortmund llega a este duelo tras superar 2-0 al Monterrey mexicano en los octavos de final, en un partido donde Serhou Guirassy fue la gran figura con un doblete que selló la clasificación. El delantero guineano ha sido una de las revelaciones del torneo, acumulando tres goles en cuatro presentaciones y confirmando su excelente momento tras anotar 64 tantos en 101 partidos de Bundesliga.

Los aurinegros atraviesan un momento extraordinario bajo el mando de Niko Kovac, quien logró revitalizar al equipo tras un inicio de temporada irregular que los tenía en el puesto 11 de la Bundesliga. La llegada del técnico croata significó un cambio radical en el rendimiento del Dortmund, que escaló hasta el cuarto lugar en la liga alemana, aseguró su clasificación a la próxima Champions League y llegó al Mundial de Clubes con una racha de nueve victorias en diez partidos, empatando únicamente ante el Bayern Munich.

El historial reciente entre ambos equipos favorece ampliamente al conjunto español, que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos, incluyendo una goleada 5-2 cuando se midieron en Madrid el pasado octubre. Sin embargo, el antecedente más significativo se remonta a la final de la Champions League 2024, donde el Real Madrid se impuso al Dortmund para conquistar su decimoquinta corona europea. La única vez que los alemanes lograron eliminar a los merengues fue en 2013, por lo que buscarán romper esa mala racha en territorio estadounidense.

Formaciones probables de Real Madrid y Borussia Dortmund

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, cuenta con casi toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo, aunque deberá definir el esquema táctico que utilizará ante un rival que conoce muy bien de sus enfrentamientos como entrenador del Bayer Leverkusen. El vasco ha alternado entre la formación 4-3-3 tradicional del club y su preferido 3-5-2, sistema que le ha dado buenos resultados en territorio estadounidense y que podría repetir ante los alemanes.

Las principales dudas de Alonso pasan por el ataque, donde deberá elegir entre Kylian Mbappé, ya recuperado de su problema estomacal, y Gonzalo García, quien ha respondido de gran manera cuando le ha tocado asumir responsabilidades. Eduardo Camavinga, David Alaba, Endrick y Ferland Mendy siguen en el departamento médico y no estarán disponibles para este compromiso, mientras que Jude Bellingham tendrá la particular motivación de enfrentar a su ex club, donde militó durante cuatro temporadas.

Del lado del Borussia Dortmund, Niko Kovac deberá armar su oncena sin algunas piezas importantes debido a lesiones y suspensiones. La baja más sensible será la de Jobe Bellingham, hermano menor de la estrella del Real Madrid, quien recibió su segunda tarjeta amarilla del torneo ante Monterrey y se perderá este encuentro por acumulación. En su lugar, Marcel Sabitzer o Julian Brandt podrían ocupar la posición en el mediocampo aurinegro.

Emre Can, Salih Ozcan y Nico Schlotterbeck tampoco estarán disponibles por lesión, lo que obliga al técnico croata a hacer ajustes en su formación habitual. Sin embargo, Kovac podrá contar con su máxima figura ofensiva, Serhou Guirassy, quien llega en un momento extraordinario tras su doblete ante Monterrey y con la confianza de haber marcado tres goles en cuatro partidos del torneo. Karim Adeyemi, autor de las dos asistencias en el triunfo ante los mexicanos, será otra de las cartas principales del Dortmund para intentar sorprender al conjunto merengue.

Probable formación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen; Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Jr; Gonzalo García; Kylian Mbappé.

Real Madrid vs Borussia Dortmund: Ficha técnica