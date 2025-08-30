Real Madrid de Mastantuono vs Mallorca por LaLiga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid de Franco Mastantuono buscará consolidar su perfecto arranque de temporada cuando reciba al Mallorca este sábado en el Santiago Bernabéu, en el marco de la fecha 3 de LaLiga 2025/26. Los merengues llegan con la motivación a tope tras sumar seis puntos en sus primeros dos partidos, con Kylian Mbappé como gran protagonista de los triunfos ante Osasuna y Real Oviedo, mientras que los baleares buscarán mejorar su irregular inicio bajo el mando de Jagoba Arrasate.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Mallorca, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Mallorca?

El partido entre Real Madrid y Mallorca por la fecha 3 de LaLiga se jugará este sábado 30 de agosto de 2025, a partir de las 16:30 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

El conjunto merengue llega a este compromiso tras conseguir una contundente victoria por 3-0 ante Real Oviedo en la fecha anterior, donde Kylian Mbappé se lució con dos tantos y Vinicius Junior completó la goleada. Este resultado siguió la línea del debut liguero, cuando los blancos vencieron a Osasuna con un gol del astro francés desde el punto penal.

Los dirigidos por Xabi Alonso se mantienen como uno de los cinco equipos con puntaje perfecto en LaLiga, junto a Barcelona, Villarreal, Getafe y Athletic Bilbao. Con seis puntos de seis posibles, el Real Madrid ocupa la tercera posición en la tabla y busca mantener el ritmo en una temporada donde saben que no habrá margen de error frente a la potencia ofensiva del Barcelona.

El técnico vasco tiene varias ausencias importantes para este encuentro, ya que Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga continúan fuera por lesión. Sin embargo, cuenta con el buen momento de Franco Mastantuono, el joven argentino procedente de River Plate que podría tener más protagonismo en su segundo partido como titular tras su destacada actuación contra Real Oviedo.

Por su parte, el Mallorca llega a este partido tras empatar 2-2 con Celta Vigo en Son Moix, resultado que les permitió sumar su primer punto de la temporada. Los baleares habían comenzado la campaña con una dura derrota por 3-0 ante Barcelona, encuentro en el que terminaron con dos jugadores expulsados en el primer tiempo.

El equipo dirigido por Jagoba Arrasate se ubica en la 16° posición con apenas una unidad, pero la llegada de Pablo Torre Carral desde Barcelona ha generado expectativas en la isla. El mediocampista cántabro, de 22 años, llegó por cuatro temporadas y se perfila como una de las principales armas creativas de los bermellones para este encuentro. Además, recuperan a Vedat Muriqi y Manu Morlanes, quienes cumplieron su suspensión en el partido anterior.

El historial reciente favorece claramente al Real Madrid, que ha ganado 46 de los últimos 75 enfrentamientos entre ambos equipos. Los blancos se impusieron 2-1 en el duelo correspondiente de la temporada pasada en el Bernabéu, mientras que el Mallorca no logra vencer como visitante al conjunto merengue en LaLiga desde mayo de 2009, una racha de más de 16 años que buscarán cortar este sábado.

Formaciones probables de Real Madrid y Mallorca

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, tendrá que hacer frente a las importantes ausencias en su plantilla, pero mantiene la confianza en el esquema que le ha dado resultados en las primeras fechas. El entrenador vasco podría realizar algunos cambios respecto al once que venció a Real Oviedo, especialmente en el frente de ataque, donde Vinicius Junior apunta a regresar a la titularidad en lugar de Rodrygo.

En defensa, Daniel Carvajal mantendría la titularidad en el lateral derecho por encima de Trent Alexander-Arnold, mientras que la dupla central estaría formada por Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, con Álvaro Carreras ocupando el carril izquierdo. En el mediocampo, la experiencia de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sería clave, con Arda Güler como enlace y Franco Mastantuono buscando confirmar su buen momento.

Por el lado del Mallorca, Jagoba Arrasate recupera piezas importantes tras las suspensiones de la fecha anterior. Vedat Muriqi, el experimentado delantero kosovar, regresaría al ataque como referencia de área, mientras que Manu Morlanes volvería a ocupar su lugar en el mediocampo junto al capitán Omar Mascarell.

La gran novedad en los baleares será la inclusión de Pablo Torre Carral como mediapunta, el flamante fichaje procedente del Barcelona que se perfila para ocupar la posición de "10" y ser el cerebro creativo del equipo. El técnico navarro también contaría con la experiencia de Sergi Darder en la medular y Toni Lato en una posición más adelantada, mientras que Takuma Asano acompañaría a Muriqi en el frente de ataque.

Probable formación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Probable formación de Mallorca: Leo Román; Matija Nastasić, Antonio Raíllo, Martin Valjent; Manu Morlanes, Sergi Darder, Toni Lato, Johan Mojica; Pablo Torre Carral; Vedat Muriqi, Takuma Asano.

Real Madrid vs Mallorca: Ficha técnica