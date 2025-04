Quién es la novia de Vinicius Jr.: las fotos de la pareja del futbolista de Real Madrid

La novia de Vinicius Jr., Maria Julia Mazalli, es una influencer brasileña con amplia trayectoria en redes sociales y televisión

El romance entre el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. y una reconocida modelo brasileña ha captado la atención de los fanáticos del fútbol y del espectáculo. En medio de una temporada intensa, el futbolista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a su pareja durante un viaje a Dubái, generando una gran repercusión mediática. Mientras tanto, la curiosidad en torno a la identidad de la novia de Vinicius Jr. crece, al igual que el interés por su carrera y su presente profesional.

La historia de amor entre Vinicius Jr. y su nueva pareja

El vínculo entre el ex Flamengo y Maria Julia Mazalli no es reciente. La relación se remonta al año 2019, cuando comenzaron los primeros rumores de un acercamiento sentimental entre ambos. Sin embargo, fue recién en 2025 cuando la pareja decidió oficializar su relación a través de las fotos compartidas en redes sociales, durante una escapada romántica a los Emiratos Árabes.

Este nuevo capítulo en sus vidas marca un cambio significativo, ya que la influencer ha sido vista en reiteradas ocasiones en Madrid, compartiendo tiempo no solo con el jugador, sino también con su entorno más íntimo, incluyendo familiares y amigos. Esta integración sugiere que la relación ha ganado solidez y proyección. La propia Mazalli ha hecho públicas varias de estas visitas a través de sus redes sociales, lo que refuerza la idea de que el vínculo atraviesa un momento estable.

A qué se dedica Maria Julia Mazalli, la novia de Vinicius Jr.

Nacida el 30 de octubre de 1995 en Marília, São Paulo, Mazalli es una figura conocida en Brasil, tanto por su paso por la televisión como por su presencia en redes sociales. Alcanzó la fama en 2017 tras participar en el reality show "Holiday With The Ex" de MTV Brasil, donde su carisma y estilo llamaron la atención del público.

Actualmente, Mazalli se dedica a la creación de contenido digital y al modelaje. Con casi un millón de seguidores en sus plataformas, comparte contenido relacionado con moda, rutinas de belleza, viajes y estilo de vida. Este enfoque profesional le permitió convertirse en embajadora de distintas marcas, posicionándose como una referente en el universo de influencers brasileñas.

En este contexto, su relación con Vinicius Jr. ha fortalecido aún más su exposición pública. Lejos de los escándalos, la modelo mantiene un perfil activo pero cuidado, combinando su trabajo con apariciones junto al futbolista, sobre todo en eventos y destinos turísticos como Dubái o Madrid.

La pareja, en el foco mediático

El romance entre Vinicius y Mazalli comenzó en 2019, pero recién en 2025 la pareja decidió hacerlo público.

Las imágenes de la pareja durante su viaje a Dubái no solo confirmaron el romance, sino que también marcaron un punto de inflexión en la vida pública de Vinicius Jr., quien hasta ahora había mantenido su vida sentimental con discreción. Las postales, publicadas en sus perfiles oficiales, muestran una faceta íntima del jugador que rara vez se exhibe fuera de las canchas.

La elección de Dubái no fue casual. Se trata de uno de los destinos predilectos de celebridades e influencers, conocido por su exclusividad y sus numerosas propuestas de lujo. Un lugar que también figura entre los más buscados por turistas que desean conocer sitios exóticos, pero sin renunciar a las comodidades, especialmente durante fechas especiales como Semana Santa, donde abundan los lugares para comer en Semana Santa y las actividades culturales y religiosas.

La historia entre el futbolista y la influencer brasileña combina fama, exposición digital y una conexión que, al parecer, resistió el paso del tiempo. A seis años de su primer vínculo, el presente los encuentra compartiendo no solo una relación sentimental, sino también una etapa de madurez personal y profesional. Todo indica que esta nueva etapa de Vinicius Jr. fuera de los estadios podría tener tanto éxito como la que vive dentro del campo de juego.