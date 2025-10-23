Rayo Vallecano vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

El cotejo entre Rayo Vallecano y Alavés, por la fecha 10 de la Liga, se jugará el próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Alavés
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano logró un triunfo por 3-0 ante Levante. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés viene de empatar 0-0 ante Valencia. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 5 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Rayo Vallecano quien ganó 0 a 2.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|24
|9
|8
|0
|1
|11
|2
|Barcelona
|22
|9
|7
|1
|1
|14
|3
|Villarreal
|17
|9
|5
|2
|2
|6
|10
|Alavés
|12
|9
|3
|3
|3
|1
|11
|Rayo Vallecano
|11
|9
|3
|2
|4
|1
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas