Se complicó solo: ¿Racing sin Copa Libertadores en 2026 y eliminado del Clausura?

Preocupa el andar de Racing en el Clausura

Muchas veces, apostar a un solo objetivo en la temporada puede generar que un club sufra de gran manera cuando no obtiene el resultado que espera. El andar de Racing expone que se quedó en la puerta de una final de Copa Libertadores, pero con una sinfín de problemas en el ámbito local. Su clasificación a la edición del 2026 del certamen internacional no está asegurada y podría quedar rápidamente eliminado del Torneo Clausura.

Si se repasa la tabla anual, se puede apreciar que la “Academia” se encuentra en el séptimo puesto con 47 unidades y hay seis que están en juego. De ganar los partidos ante Defensa y Justicia y Newell’s llegaría a la franja de los 53 y podría quedarse con el cupo que da acceso a la instancia de repechaje. Uno que en la actualidad está en manos de River, debido a que dispone de 52 puntos, que con una victoria cortará todos los sueños.

Racing empató sin goles ante Central Córdoba

En caso de que no sume las unidades correspondientes, Racing tiene casi asegurado su lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Aunque no se puede descuidar porque debajo suyo aparecen Barracas Central, Tigre, Lanús y Huracán. Los mencionados podría acomodarse de mejor manera hacia el final del Torneo Clausura dando como resultado que el conjunto de Avellaneda quede afuera de todo certamen internacional pensando en el 2026.

Mientras que en la Zona A del campeonato, la “Academia” se encuentra en el noveno escalón con 19 unidades. Las mismas que Tigre, Defensa y Justicia y Huracán disponen. Además, se debe sumar a Argentinos Juniors que tiene un punto menos. Esto obliga a los dirigidos por Gustavo Costas a ganar de manera obligada los dos partidos con el fin de asegurarse un lugar en los octavos de final del certamen. Algo que podría haberse acomodado de mejor forma si no fuera por el empate sin goles ante Central Córdoba.

¿Costas puede irse de Racing?

“El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y con Sebastián Saja para proponerle la continuidad a Gustavo por otro año. Queremos que siga con nosotros porque creemos que este es el camino correcto. Ahora, esperamos que nos dé la respuesta cuando termine el campeonato”, expresó Diego Milito en ESPN sobre el contrato del entrenador que culmina a fin de año después de renovar cuando obtuvo la Copa Sudamericana.

Un adelanto de lo que sucederá, se escuchó en la provincia de Santiago del Estero. “Le agradecí de corazón a Diego por ofrecerme continuar”, señaló Gustavo Costas en conferencia de prensa. Todo parece indicar que dará el sí y se quedará un tiempo más al mando del plantel profesional de Racing. Aunque una eliminación temprana del Torneo Clausura y no clasificación a las copas internacionales no es algo menor.

