Racing vs Tigre por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing recibirá este viernes a Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro donde Gustavo Costas planea utilizar un equipo alternativo pensando en la revancha ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores. La Academia viene de caer 1-0 en Uruguay y necesita cuidar a sus figuras para el compromiso del martes, aunque tampoco puede descuidar el torneo local donde solo ha cosechado cuatro puntos en cuatro presentaciones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Tigre, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Tigre?

El partido entre Racing y Tigre por la fecha 5 del Torneo Clausura se jugará este viernes 15 de agosto de 2025, a partir de las 21 (hora argentina) en el Estadio Presidente Perón. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y el árbitro designado para dirigir el compromiso es Darío Herrera.

El conjunto de Avellaneda llega a este encuentro tras sufrir una dolorosa derrota por 1-0 ante Peñarol en Montevideo, resultado que lo dejó en una situación comprometida de cara a la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta caída en territorio uruguayo obligó a Gustavo Costas a replantear su estrategia para el duelo ante Tigre, priorizando el cuidado de sus jugadores más importantes.

Racing atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura, habiendo sumado apenas cuatro puntos en sus primeras cuatro presentaciones. La Academia necesita urgentemente sumar de a tres para no alejarse de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual, lo que genera un dilema para Costas entre rotar el plantel y buscar la victoria en el torneo local.

El técnico de Racing tiene varias dudas en la formación, comenzando por el arco donde deberá decidir entre Gabriel Arias, quien viene recuperándose de una lesión, y Facundo Cambeses. Además, Marcos Rojo no podrá participar del encuentro ya que solo está habilitado para disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, lo que obliga al entrenador a buscar alternativas en la defensa.

Por su parte, Tigre también ha tenido un arranque irregular en el Torneo Clausura, cosechando únicamente cuatro puntos en sus primeras presentaciones. Los dirigidos por Diego Dabove vienen de caer 1-0 ante Huracán y buscarán aprovechar la rotación de Racing para sumar de visitante en Avellaneda, algo que no será sencillo pero que podría beneficiarlos.

El Matador tiene como principal objetivo la competencia local en este semestre, aunque también mantiene vivas sus ilusiones en la Copa Argentina donde ya se encuentra en los cuartos de final tras eliminar a San Lorenzo. Dabove podría plantear algunas variaciones respecto al equipo que perdió ante el Globo, buscando retomar la senda del triunfo fuera de casa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Tigre, que se impuso 1-0 en el encuentro disputado durante el Torneo Apertura de esta temporada. Los de Victoria intentarán repetir esa fórmula para llevarse los tres puntos del Cilindro, aprovechando que Racing no presentará su formación titular y podría mostrar algunas falencias en el funcionamiento colectivo.

Formaciones probables de Racing y Tigre

El técnico de Racing, Gustavo Costas, tiene prácticamente definido que utilizará un equipo alternativo para enfrentar a Tigre. La principal duda se centra en el arco, donde deberá elegir entre Gabriel Arias, quien viene de una lesión, y Facundo Cambeses tras analizar el estado físico del arquero chileno. En la defensa, Agustín García Basso es la única certeza, mientras que Marco Di Cesare, Nazareno Colombo y Franco Pardo compiten por los dos lugares restantes en la zaga central.

En el mediocampo, Costas dará descanso a figuras como Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni y Gabriel Rojas, quienes son habituales titulares. En su lugar, Facundo Mura, Richard Sánchez e Ignacio Rodríguez tendrán su oportunidad, con la duda entre Martín Barrios y Bruno Zuculini para completar el sector. La delantera será completamente alternativa con Adrián Balboa, Elías Torres y la disputa entre Tomás Conechny y Adrián Fernández por el tercer lugar en el ataque.

Por el lado de Tigre, Diego Dabove evalúa realizar algunas modificaciones respecto al equipo que cayó ante Huracán en la fecha anterior. El técnico del Matador busca encontrar la fórmula que le permita volver al triunfo, especialmente aprovechando que Racing no presentará su oncena titular y podría mostrar menor nivel de juego colectivo.

Felipe Zenobio mantendrá su lugar en el arco, mientras que la defensa se mantendría sin mayores cambios con Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Diego Sosa. En el mediocampo, la principal duda de Dabove se centra entre Bruno Leyes y Julián López para acompañar a Santiago González. El sector ofensivo estaría conformado por Jabes Saralegui, Braian Martínez, Héctor Fértoli e Ignacio Russo como referencia de área.

Probable formación de Racing: Gabriel Arias; Agustín García Basso, Franco Pardo, Marco Di Cesare; Facundo Mura, Richard Sánchez, Martín Barrios, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa, Elías Torres.

Probable formación de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Braian Martínez, Héctor Fértoli; Ignacio Russo.

Racing vs Tigre: Ficha técnica