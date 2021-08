Sorpresa en Racing: Javier Mascherano es firme candidato a ser el nuevo DT

La dirigencia de Racing se contactó con el ex volante de la Selección para iniciar la gestión con vistas a que ocupe el lugar que dejó Juan Antonio Pizzi.

Si bien es sólo una posibilidad y el contacto estuvo, Javier Mascherano está en la mira de uno de los dos grandes de Avellaneda. El actual encargado de las selecciones juveniles de la Asociación de Fútbol Argentino no cuenta aún con un cuerpo técnico que lo acompañe por lo que, según se sabe hasta ahora, de concretarse iniciaría su gestión en el mes de diciembre.

Varios candidatos empezaron a sonar en Racing tras la salida de Juan Antonio Pizzi además del "Jefecito". El uruguayo Alexander Medina, quien actualmente dirige a Talleres de Córdoba y tiene contrato hasta diciembre de este año, Gabriel Heinze quien dirigió hace poco a Lisandro López en el Atlanta United y también los mellizos Barros Schelotto.

Pero por el momento Claudio Úbeda es quien ocupará, junto a Carlos "Chiche" Arano, el cargo de manera interina. La derrota del pasado domingo ante Independiente en el clásico marcó el fin de una etapa en la "Academia" que no estuvo lejos de conseguir logros deportivos pero que en las dos finales que disputó no le fue nada bien.

El ahora ex DT declaró en las últimas horas que con el único dirigente que tuvo contacto este último tiempo fue con el actual mánager del club, Rubén Capria: "Nunca me pasó no tener relación con los dirigentes, pero el fútbol argentino a veces se maneja de formas que no estamos acostumbrados o que sorprende", afirmó.

Si Javier Mascherano decide aceptar (no lo descartó) asumiría en diciembre y ya con un cuerpo técnico formado para afrontar una nueva etapa. En caso de concretarse será su primera experiencia como director técnico luego de lo que fue su retiro de la actividad futbolística el año pasado jugando hasta el mes de noviembre en Estudiantes de La Plata.

Una buena y una mala

Teniendo en cuenta el duelo que Racing disputará el próximo domingo ante Newell's, el plantel ahora comandado por Úbeda y Arano recuperará a un jugador fundamental en la defensa como lo es Leonardo Sigali. El central se realizó en las últimas horas un PCR que dio negativo por lo que podría ser de la partida ante la "Lepra".

Quien no contaría con la misma suerte sería el goleador Lisandro López, quien en el entrenamiento de hoy sufrió una sobrecarga y tuvo que realizar trabajos de kinesiología para recuperarse. Será una de las dudas del nuevo cuerpo técnico para el encuentro en el que la "Academia" buscará recuperarse de la derrota en el clásico.